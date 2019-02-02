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У Києві палають 8 тисяч складських "квадратів"

Субота, 2 лютого 2019, 13:43
У Києві палають 8 тисяч складських квадратів
ДСНС

У Києві на вул. Червоноткацькій,69  у складській будівлі виникла пожежа, площа якої станом на 14:00 сягнула 5 тисяч кв.м.

Про це 2 лютого повідомили у прес-центрі Держслужби з питань надзвичайних ситуацій. 

Зазначається, що на складах зберігався електроінструмент, пластик та картон.

"Пожежа виникла на площі 700 м кв. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння пожежі залучено 96 чол. особового складу та 23 од. техніки ДСНС. Інформація уточнюється", - повідомили у відомстві. 

За даними dtp.kiev.ua, пожежа сталася неподалік від "Даринку", а на складах зберігалися будівельні матеріали. 

Пізніше в столичному управлінні ДСНС повідомили, що станом на 16:00 площа пожежi становить близько 8000 кв.м.

"Складність гасіння пожежі полягає у відсутності на території об'єкту зовнішнього протипожежного водопостачання, тому вогнеборцям доводиться проводити магістральні лінії з далекої відстані", - зазначається в повідомленні.

 
фото - прес-служба ДСНС
 
фото - dtp.kiev.ua

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївпожежаДСНСнадзвичайна подія
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