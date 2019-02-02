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Представниця України взяла золото у спринті на юніорському ЧС з біатлону

Субота, 2 лютого 2019, 18:50

Представниця України Катерина Бех отримала золоту медаль у спринті на юніорському чемпіонаті світу з біатлону, який проходить у Словаччині.

Як пише "Спортарена", Бех без промахів фінішувала на дистанції 7,5 кілометрів з часом в 21 хвилину і 3,6 секунди, випередивши найближчу суперницю, Камілу Жук із Польщі, на 12,1 секунди.

Другий кращий результат серед українок показала Анна Кривонос, з одним промахом посіла 10-е місце з відставанням від лідера в 31,3 секунди.

У свою чергу, Валерія Дмитренко фінішувала на 19-му місці, без промахів відставши від Бех на хвилину і 1,9 секунди.

Анна Коваленко - 53-тя з 2 промахами і відставанням в 2 хвилини і 27,6 секунди.

Катерина Бех разом з Анастасією Рассказовою та Оксаною Москаленко раніше представляли Росію.

Восени минулого року вони мали намір перейти до збірної Білорусі, але контракти з білоруською федерацією підписані не були.

Зрештою дівчата опинились разом з тренером Іллею Лопуховим в Україні.

У серпні повідомлялося, що вони очікують на отримання українського громадянства.

Українська правда

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Теми: спорт
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