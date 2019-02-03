Епіфаній пояснив, чому інтронізація відбудеться у його день народження

Інтронізація предстоятеля Православної церкви України Епіфанія відбувається в його день народження 3 лютого, щоб у майбутньому "поєднувати" ці дві дати.

Про це сам митрополит Епіфаній розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Після отримання томосу на Фанарі виникло питання, що потрібно звершити інтронізацію, тобто, щоб предстоятель вже повноцінно став на київську кафедру, очолив українську православну церкву.

Було обрано дату для того, щоб в майбутньому не святкувати день народження, а поєднувати вже і день інтронізації, і день народження. Бо у православній традиції священнослужителі не відзначають так помпезно чи урочисто свій день народження, а більшою мірою ми звертаємо увагу на день свого небесного покровителя, на день ангела", - заявив предстоятель Православної церкви України.

"Тому і було вже так символічно обрано цей день 3 лютого, коли виповнюється мені 40-ліття і звершити інтронізацію як предстоятеля", - додав він.

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