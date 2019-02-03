Епіфаній пояснив, чому інтронізація відбудеться у його день народження
Інтронізація предстоятеля Православної церкви України Епіфанія відбувається в його день народження 3 лютого, щоб у майбутньому "поєднувати" ці дві дати.
Про це сам митрополит Епіфаній розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Після отримання томосу на Фанарі виникло питання, що потрібно звершити інтронізацію, тобто, щоб предстоятель вже повноцінно став на київську кафедру, очолив українську православну церкву.
Було обрано дату для того, щоб в майбутньому не святкувати день народження, а поєднувати вже і день інтронізації, і день народження. Бо у православній традиції священнослужителі не відзначають так помпезно чи урочисто свій день народження, а більшою мірою ми звертаємо увагу на день свого небесного покровителя, на день ангела", - заявив предстоятель Православної церкви України.
"Тому і було вже так символічно обрано цей день 3 лютого, коли виповнюється мені 40-ліття і звершити інтронізацію як предстоятеля", - додав він.
Читайте також:
Автокефалія Православної Церкви України: як це було
Нагадаємо:
- 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники Російської православної церкви (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять у ПЦУ.
- 5 січня 2019 року у Стамбулі підписали томос про автокефалію української церкви – і 6 січня патріарх Варфоломій передав його митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.
- Інтронізація глави ПЦУ Епіфанія призначена на 3 лютого.