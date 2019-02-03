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Кіберполіція викрила "адміна" 56 піратських сайтів

Неділя, 3 лютого 2019, 01:31

Співробітники кіберполіції встановили чоловіка, який самостійно створив та адміністрував 56 піратських інтернет-ресурсів. Роботу усіх ресурсів наразі припинено.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

"Експерти оглядають вилучену техніку та оцінюють збитки. Чоловіку загрожує до шести років ув'язнення", - йдеться у повідомленні.

Серед сайтів, які відтворювали фільми та серіали з порушенням авторського права, - "kinogo2019.com", "kinobudka.net", "onlineseriali.net" та "lostkino.net". 

Крім цього, кіберполіція встановила місце розташування серверу, з якого здійснювалось відтворення аудіовізуальних творів.

 
 

"У Києві правоохоронці провели ряд обшуків. Вилучено  ноутбуки, жорсткі диски, телефони та банківські картки, на які зараховувались кошти, здобуті від розміщення реклами на веб-сайтах.

Вилучено три системні блоки, на яких було розгорнуто 210 віртуальних машин", - заявили у поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) КК України. 

Українська правда
Теми: поліціяхакери
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