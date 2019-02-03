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Епіфаній пояснив, чому під час богослужінь згадують патріарха РПЦ Кирила

Неділя, 3 лютого 2019, 06:36

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній пояснив, що, згадуючи патріарха РПЦ Кирила під час богослужінь, він виконує канонічні приписи православної церкви, які містяться в томосі.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Звичайно, що до отримання томосу навіть після обрання мене як предстоятеля я не поминав у диптиху патріарха Кирила. І ми не молимося за патріарха Кирила.

Але ми виконуємо канонічні приписи православної церкви і приписи, які містяться в томосі, в цьому документі, який засвідчує, що ми є автокефальною православною церквою", - пояснив митрополит.

"Ми молимося за єдність православної церкви. Тобто ми поминаємо всіх предстоятелів помісних православних церков. Тому і в диптиху серед них є і предстоятель РПЦ, патріарх Кирило", - додав він.

"Українська церква прагне бути визнаною іншими помісними церквами, тому має дотримуватися канонічного порядку. Подобається чи не подобається, але ми повинні навіть чимось жертвувати задля того, щоб у майбутньому отримати краще",- наголосив Епіфаній.

"Ми рівняємося на нашу Константинопольську матір-церкву: незважаючи на те, що патріарх Кирило розірвав євхаристійні стосунки зі Вселенським патріархом, патріарх Варфоломій поминає його в диптиху серед інших предстоятелів помісних православних церков.

Тому як предстоятель уже визнаної УПЦ також виконую канонічні приписи, які проголошують те, що предстоятель повинен поминати всіх інших предстоятелів, засвідчуючи єдність загалом православ’я. Тому ми не молимося за патріарха Кирила, ми молимося за єдність православної церкви", - заявив предстоятель ПЦУ.

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Нагадаємо:

"Українська правда" у Threads

Теми: ЕпіфанійцеркваПравославна Церква України
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