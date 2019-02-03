Поліція взялася розслідувати розкрадання зерна "Аграрного фонду"

Нацполіція відкрила кримінальне провадження за фактом розкрадання майна посадовими особами "Агроінвестгруп" та проведе зустріч із зерновими трейдерами, які постраждали від дій посадових осіб компанії.

Про це повідомили у Департаменті захисту економіки Нацполіції України.

"Представники агробізнесу звернулися до поліції щодо фактів розкрадання їхнього майна, яке зберігалося на елеваторах, що належать компанії "Агроінвестгруп". Крім того, останні не мають можливості потрапити до місць зберігання зерна через те, що охорона компанії не допускає їх на територію елеваторів", - зазначили правоохоронці.

Зазначається, що зустріч з трейдерами відбудеться 5 лютого.

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