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Поліція взялася розслідувати розкрадання зерна "Аграрного фонду"

Неділя, 3 лютого 2019, 08:02

Нацполіція відкрила кримінальне провадження за фактом розкрадання майна посадовими особами "Агроінвестгруп" та проведе зустріч із зерновими трейдерами, які постраждали від дій посадових осіб компанії.

Про це повідомили у Департаменті захисту економіки Нацполіції України. 

"Представники агробізнесу звернулися до поліції щодо фактів розкрадання їхнього майна, яке зберігалося на елеваторах, що належать компанії "Агроінвестгруп".  Крім того, останні не мають можливості потрапити до місць зберігання зерна через те, що охорона компанії не допускає їх на територію елеваторів", - зазначили правоохоронці. 

Зазначається, що зустріч з трейдерами відбудеться 5 лютого. 

Нагадаємо, 

  • Раніше в "Аграрному фонді" заявили, що охорона шести елеваторів, які належать до групи компаній ТОВ "Агроінвестгруп", не допустила співробітників ПАТ "Аграрний фонд" на територію підприємств для планової перевірки. 
  • У компанії заявили, що невідомі завантажують зерно, яке, ймовірно, належить підприємству та зберігається на шести елеваторах  - "Березівський"", "Білгород-Дністровський", "Ізмаїльський", "Раухівський", "Аліягський" та "Заплазький". 
  • У разі привласнення, розтрати або крадіжки зерна державі буде завдано збитків у розмірі близько 200 мільйонів гривень.
  • "Аграрний фонд" подав заяву до поліції з проханням розпочати досудове розслідування, "оскільки вчинені дії мають ознаки кримінального правопорушення". 

Українська правда

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Теми: поліція
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