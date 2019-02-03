У Софії Київській проходить інтронізація предстоятеля ПЦУ Епіфанія

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Неділя, 3 лютого 2019, 09:18

У Софії Київській проходить літургія та інтронізація предстоятеля Православної Церкви України митрополита Епіфанія. 

Участь в інтронізації беруть представники духовенства - Константинопольського патріархату, помісних церков, а також представники української влади, зокрема президент України Петро Порошенко з дружиною, і віряни. 

Також на інтронізації присутні політики Юлія Тимошенко та Андрій Садовий. 

 
 
 
 
Фото Миколи Лазаренка
 
Церемонію інтронізації епіфанія завершено, у софії триває богослужіння  

На Софійській площі чергує поліція, частину її поблизу Софійського собору відокремлено металевою загорожею.

Церемонія інтронізації Епіфанія проходить у його день народження - 3 лютого йому виповнюється 40 років. 

У своєму привітанні митрополиту президент Петро Порошенко зазначив, що для Епіфанія "створення незалежної церкви та отримання Томосу – лише початок на довгому шляху об’єднання та служіння, однак він, без сумніву, пройде цей шлях достойно".

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Українська правда

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Теми: Православна Церква України Епіфаній Київ


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