У Софії Київській проходить інтронізація предстоятеля ПЦУ Епіфанія

У Софії Київській проходить літургія та інтронізація предстоятеля Православної Церкви України митрополита Епіфанія.

Участь в інтронізації беруть представники духовенства - Константинопольського патріархату, помісних церков, а також представники української влади, зокрема президент України Петро Порошенко з дружиною, і віряни.

Також на інтронізації присутні політики Юлія Тимошенко та Андрій Садовий.

Фото Миколи Лазаренка Церемонію інтронізації епіфанія завершено, у софії триває богослужіння

Весь собор, архіпаститі і хори вітають "Акціос" (достойний). Блаженнійший Епіфаній тепер офіційно Митрополит Київський pic.twitter.com/9F2737rRxK — Roman Romaniuk (@romromaniuk) February 3, 2019

На Софійській площі чергує поліція, частину її поблизу Софійського собору відокремлено металевою загорожею.

Церемонія інтронізації Епіфанія проходить у його день народження - 3 лютого йому виповнюється 40 років.

У своєму привітанні митрополиту президент Петро Порошенко зазначив, що для Епіфанія "створення незалежної церкви та отримання Томосу – лише початок на довгому шляху об’єднання та служіння, однак він, без сумніву, пройде цей шлях достойно".

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