У Софії Київській проходить інтронізація предстоятеля ПЦУ Епіфанія
У Софії Київській проходить літургія та інтронізація предстоятеля Православної Церкви України митрополита Епіфанія.
Участь в інтронізації беруть представники духовенства - Константинопольського патріархату, помісних церков, а також представники української влади, зокрема президент України Петро Порошенко з дружиною, і віряни.
Також на інтронізації присутні політики Юлія Тимошенко та Андрій Садовий.
Весь собор, архіпаститі і хори вітають "Акціос" (достойний). Блаженнійший Епіфаній тепер офіційно Митрополит Київський pic.twitter.com/9F2737rRxK— Roman Romaniuk (@romromaniuk) February 3, 2019
На Софійській площі чергує поліція, частину її поблизу Софійського собору відокремлено металевою загорожею.
Церемонія інтронізації Епіфанія проходить у його день народження - 3 лютого йому виповнюється 40 років.
У своєму привітанні митрополиту президент Петро Порошенко зазначив, що для Епіфанія "створення незалежної церкви та отримання Томосу – лише початок на довгому шляху об’єднання та служіння, однак він, без сумніву, пройде цей шлях достойно".
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Автокефалія Православної Церкви України: як це було
Нагадаємо:
- 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники Російської православної церкви (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять у ПЦУ.
- 5 січня 2019 року у Стамбулі підписали томос про автокефалію української церкви – і 6 січня патріарх Варфоломій передав його митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.
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