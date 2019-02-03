Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп просив у Deutsche Bank грошей під час кампанії, йому відмовили - NYT

Неділя, 3 лютого 2019, 13:07

У 2016 році кандидат у президенти США Дональд Трамп звертався до Deutsche Bank із запитом про позику, проте банк відмовив йому у видачі кредиту.

Про це пише The New York Times з посиланням на три джерела, обізнаних про деталі запиту.

За даними видання, Трамп направляв запит про кредит на початку 2016 року, що може вказувати на його управління власним бізнесом під час передвиборчої кампанії.

"Ця інформація може привернути увагу Конгресу для розслідування діяльності Трампа", - зазначає ЗМІ.

"Трамп позичав десятки мільйонів доларів на свою президентську кампанію і витрачав великі суми на розширення свого бізнесу у сфері нерухомості. Щоб фінансувати його, Трамп звернувся до давнього союзника - Deutsche Bank - одного з небагатьох банків, які все ще були готові позичати йому гроші", - пише газета.

Однак заявка Трампа переросла у конфлікт, який досяг топ-менеджменту фінустанови, а банк відповів на його звернення відмовою.

"Керівники банку вважали, що кандидатура Трампа робить кредит занадто ризикованим. Побоювання керівництва Deutsche Bank викликало те, що якщо Трамп переможе на виборах, а потім оголосить дефолт, Deutsche Bank доведеться вибирати між відмовою від стягнення заборгованості та арештом активів президента США", - зазначає видання.

Повідомляється, що Трамп шукав кошти для робіт з благоустрою гольф-клубу Trump Turnberry у Шотландії, які почалися ще у 2014 році.

У свою чергу представник Організації Трампа Аманда Міллер спростувала інформацію, що бізнесу Трампа було потрібне зовнішнє фінансування для Тернберрі.

"Ця історія абсолютно брехлива", - заявила Міллер. Разом з тим вона не уточнила, чи зверталася організація до Deutsche Bank за позикою.

Українська правда
Теми: ТрампСШАвиборигроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53 людей

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Трамп
Александр Віндман: Якщо оберуть Трампа, підтримки США не буде. Для України найкраще – перемогти раніше
Зеленський: Байден міг би закінчити війну ціною України й за 5 хвилин, але ми б не погодилися
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Останні новини
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53 людей
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: