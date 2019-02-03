Трамп просив у Deutsche Bank грошей під час кампанії, йому відмовили - NYT

У 2016 році кандидат у президенти США Дональд Трамп звертався до Deutsche Bank із запитом про позику, проте банк відмовив йому у видачі кредиту.

Про це пише The New York Times з посиланням на три джерела, обізнаних про деталі запиту.

За даними видання, Трамп направляв запит про кредит на початку 2016 року, що може вказувати на його управління власним бізнесом під час передвиборчої кампанії.

"Ця інформація може привернути увагу Конгресу для розслідування діяльності Трампа", - зазначає ЗМІ.

"Трамп позичав десятки мільйонів доларів на свою президентську кампанію і витрачав великі суми на розширення свого бізнесу у сфері нерухомості. Щоб фінансувати його, Трамп звернувся до давнього союзника - Deutsche Bank - одного з небагатьох банків, які все ще були готові позичати йому гроші", - пише газета.

Однак заявка Трампа переросла у конфлікт, який досяг топ-менеджменту фінустанови, а банк відповів на його звернення відмовою.

"Керівники банку вважали, що кандидатура Трампа робить кредит занадто ризикованим. Побоювання керівництва Deutsche Bank викликало те, що якщо Трамп переможе на виборах, а потім оголосить дефолт, Deutsche Bank доведеться вибирати між відмовою від стягнення заборгованості та арештом активів президента США", - зазначає видання.

Повідомляється, що Трамп шукав кошти для робіт з благоустрою гольф-клубу Trump Turnberry у Шотландії, які почалися ще у 2014 році.

У свою чергу представник Організації Трампа Аманда Міллер спростувала інформацію, що бізнесу Трампа було потрібне зовнішнє фінансування для Тернберрі.

"Ця історія абсолютно брехлива", - заявила Міллер. Разом з тим вона не уточнила, чи зверталася організація до Deutsche Bank за позикою.