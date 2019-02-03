Трамп не виключає введення військ до Венесуели

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає можливим військове втручання США в охоплену кризою Венесуелу.

Про це президент США заявив у програмі "Face the Nation" на CBS в неділю, повідомляє The Hill.

"Ну, я би не хотів цього говорити", - сказав він у відповідь на запитання щодо можливого застосування військової сили у Венесуелі, додавши, що такий варіант є "можливим".

Трамп також повідомив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро просив його про зустріч "кілька місяців тому", і Трамп відхилив її. "я вирішив: "Ні", тому що у Венесуелі відбувається дуже багато жахливих речей, коли ви дивитеся на цю країну", - сказав він.

Минулого місяця кілька країн на чолі зі Сполученими Штатами визнали тимчасовим президентом країни Хуана Гуайдо, президента Національних зборів Венесуели.

У відповідь Мадуро, якого США оголосили нелегітимним, заявив, що розриває дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами, і наказав американським дипломатам залишити країну протягом 72 годин. Він також наказав венесуельським дипломатам залишити США.

Пізніше міністерство закордонних справ Венесуели опублікувало заяву про припинення цих видворень і запропонувало провести переговори зі США.

Європейська правда