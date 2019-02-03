В УПЦ МП заявили про побиття поліцією священика на Тернопільщині

УПЦ МП заявляє про побиття молодиками та поліцією священика Свято-Преображенського храму с. Гнездичне Збаразького району на Тернопільщині.

Як повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП, у неділю біля храму сталася сутичка між прихильниками Православної церкви України та представниками релігійної громади УПЦ МП.

Фото прес-служби УПЦ МП

"Особливо від рук чоловіків кремезної статури з червоно-чорними нашивками на рукавах та власне поліції постраждав настоятель релігійної громади Української Православної Церкви протоієрей Стефан Балан", - йдеться в повідомленні.

В УПЦ МП стверджують, що вранці перед початком богослужіння біля церкви почали збиратися прихильники ПЦУ, які "зірвали Божественну літургію вірянам" УПЦ МП.

"Представники релігійної громади УПЦ, розуміючи, що планується захоплення храму, стали на сходах церкви", - йдеться у повідомленні.

В УПЦ МП заявляють, що поліція стала на бік прихильників ПЦУ.

"Поліція почала брати все у свої руки й пішла у наступ. Швидко приїхав спецпідрозділ поліції і почали нас бити. На відео все добре видно. Мене били, вірян штовхали. А потім прийшли якісь чоловіки у захисні формі з червоно-чорними нашивками і почали нас усіх розкидати. Мене схопили за голову, зламали палець. Після цього, ми викликали швидку. Медичні працівники зафіксували побиття всього тіла – голова, груди, руки", — розповів голова релігійної громади, який нібито найбільше постраждав у сутичці.

Прес-служба зазначає, що 13 січня активісти провели збори села, на яких частина присутніх проголосувала за перехід в новостворену ПЦУ, однак релігійна ж громада вирішила лишитися в лоні УПЦ МП.

Станом на вечір неділі поліція Тернопільської області не повідомляє про інцидент.