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У Севастополі окупанти вчитимуть школярів збирати автомати

Неділя, 3 лютого 2019, 21:58

В анексованому Севастополі на базі міського Будинку офіцерів створений "Будинок Юнармії", де російські військові навчатимуть школярів поводитися зі зброєю.

Як повідомляє 3 лютого прес-служба російського Міноборони, "військово-патріотичний центр створений відповідно до рішення міністра оборони Росії", пише Крим.Реалії.

"У стінах створеного військово-патріотичного об'єкта школярі Севастополя, які вступили до лав руху "Юнармія" під керівництвом досвідчених інструкторів-військовослужбовців вивчають на практиці основи загальновійськової підготовки", - йдеться в повідомленні.

У силовому відомстві стверджують, що "юні патріоти беруть участь у заняттях зі збирання-розбирання автомата Калашникова АК-74, зі стройової підготовки та здачі нормативів з фізичної підготовки".

Також у ході занять з радіаційного, хімічного та біологічного захисту школярів вчили екіпіруватися у найкоротший час в загальновійськовий захисний костюм і протигаз.

Раніше Міноборони Росії у взаємодії з органами підконтрольної Кремлю влади Криму створило на півострові відділення російського військово-патріотичного руху "Юнармія".

"Українська правда" у Threads

Теми: Крим
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