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Ердоган дорікнув США за "мовчання" щодо вбивства Хашоггі

Неділя, 3 лютого 2019, 22:23

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив США у "мовчанні" щодо вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі у консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.

Про це він заявив у неділю в інтерв'ю державному телеканалу TRT, повідомляє AFP.

"Я не можу зрозуміти мовчання Америки... Ми хочемо, щоб усе було роз'яснено, оскільки є злодіяння, є вбивство", - сказав Ердоган.

"Вбивство Хашоггі не є звичайним", - додав він.

Нагадаємо:

  • 14 січня держсекретар США Майк Помпео заявив, що планує обговорити із саудівським принцом Мохаммедом бін Салманом притягнення до відповідальності вбивць журналіста Джамаля Хашоггі.
  • 25 січня агентство Reuters повідомило, що Європейська комісія додала Саудівську Аравію в список країн ЄС, що становлять загрозу для блоку через слабкий контроль за фінансуванням тероризму та відмиванням грошей.
  • Канада запровадила санкції щодо 18 громадян Саудівської Аравії, яких вважає причетними до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.
  • Раніше персональні санкції щодо саудитів запровадили Франція та Німеччина.
  • Кілька країн ЄС, зокрема Фінляндія, Данія та Німеччина вже заявили, що призупиняють експорт зброї до Саудівської Аравії.
  • Критик саудівського королівського двору Джамаль Хашоггі був убитий у консульстві королівства у Стамбулі 2 жовтня. Саудівська прокуратура стверджує, що журналіста убили після того, як не змогли добровільно переконати його повернутись у Саудівську Аравію.
  • Турецька сторона впевнена, що Хашоггі планували убити заздалегідь, з високою вірогідністю - за вказівкою оточення наслідного принца або й самого принца.

Українська правда

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Теми: ТуреччинаСаудівська АравіяСША
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