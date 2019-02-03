Ердоган дорікнув США за "мовчання" щодо вбивства Хашоггі
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив США у "мовчанні" щодо вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі у консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.
Про це він заявив у неділю в інтерв'ю державному телеканалу TRT, повідомляє AFP.
"Я не можу зрозуміти мовчання Америки... Ми хочемо, щоб усе було роз'яснено, оскільки є злодіяння, є вбивство", - сказав Ердоган.
"Вбивство Хашоггі не є звичайним", - додав він.
Нагадаємо:
- 14 січня держсекретар США Майк Помпео заявив, що планує обговорити із саудівським принцом Мохаммедом бін Салманом притягнення до відповідальності вбивць журналіста Джамаля Хашоггі.
- 25 січня агентство Reuters повідомило, що Європейська комісія додала Саудівську Аравію в список країн ЄС, що становлять загрозу для блоку через слабкий контроль за фінансуванням тероризму та відмиванням грошей.
- Канада запровадила санкції щодо 18 громадян Саудівської Аравії, яких вважає причетними до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.
- Раніше персональні санкції щодо саудитів запровадили Франція та Німеччина.
- Кілька країн ЄС, зокрема Фінляндія, Данія та Німеччина вже заявили, що призупиняють експорт зброї до Саудівської Аравії.
- Критик саудівського королівського двору Джамаль Хашоггі був убитий у консульстві королівства у Стамбулі 2 жовтня. Саудівська прокуратура стверджує, що журналіста убили після того, як не змогли добровільно переконати його повернутись у Саудівську Аравію.
- Турецька сторона впевнена, що Хашоггі планували убити заздалегідь, з високою вірогідністю - за вказівкою оточення наслідного принца або й самого принца.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua