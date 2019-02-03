Ердоган дорікнув США за "мовчання" щодо вбивства Хашоггі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив США у "мовчанні" щодо вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі у консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.

Про це він заявив у неділю в інтерв'ю державному телеканалу TRT, повідомляє AFP.

"Я не можу зрозуміти мовчання Америки... Ми хочемо, щоб усе було роз'яснено, оскільки є злодіяння, є вбивство", - сказав Ердоган.

"Вбивство Хашоггі не є звичайним", - додав він.

Нагадаємо: