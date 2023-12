У Каліфорнії літак упав на житловий будинок, є жертви

Невеликий літак розбився в передмісті в Південній Каліфорнії, ставши причиною пожежі, в результаті якої згорів будинок.

Про це пише AP.

Федеральне авіаційне управління заявило, що двомоторний Cessna 414A розбився в Йорба-Лінді незабаром після зльоту з муніципального аеропорту Фуллертон.

BREAKING: Two people die and two others are injured after a small plane crashed into a Southern California house, which caught fire, officials say. https://t.co/WOyvqIBIoN