Маск показав перший запуск двигуна Starship

Засновник SpaceX Ілон Маск показав перший запуск двигуна Raptor, який буде встановлений на космічному кораблі Starship.

Відповідне відео Маск опублікував у twitter.

"Перший запуск двигуна Starship Raptor! Дуже пишаюся відмінною роботою команди SpaceX!!", - написав він.

First firing of Starship Raptor flight engine! So proud of great work by @SpaceX team!! pic.twitter.com/S6aT7Jih4S — Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2019

Як повідомляв Маск, тяга двигуна Raptor складає 200 тонн. У наступній версії тяга буде збільшена до 250 тонн. Для порівняння, двигун Merlin 1D, який використовується на ракетах сімейства Falcon, здатний розвивати тягу до 82 тонн.

Preparing to fire the Starship Raptor engine at @SpaceX Texas pic.twitter.com/8JCOi1BG6z — Elon Musk (@elonmusk) 1 лютого 2019 р.

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