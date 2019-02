Маск показав перший запуск двигуна Starship

Засновник SpaceX Ілон Маск показав перший запуск двигуна Raptor, який буде встановлений на космічному кораблі Starship.

Відповідне відео Маск опублікував у twitter.

"Перший запуск двигуна Starship Raptor! Дуже пишаюся відмінною роботою команди SpaceX!!", - написав він.

First firing of Starship Raptor flight engine! So proud of great work by @SpaceX team!! pic.twitter.com/S6aT7Jih4S