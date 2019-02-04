Маск показав перший запуск двигуна Starship

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Понеділок, 4 лютого 2019, 06:19

Засновник SpaceX Ілон Маск показав перший запуск двигуна Raptor, який буде встановлений на космічному кораблі Starship.

Відповідне відео Маск опублікував у twitter.

"Перший запуск двигуна Starship Raptor! Дуже пишаюся відмінною роботою команди SpaceX!!", - написав він.

Як повідомляв Маск, тяга двигуна Raptor складає 200  тонн. У наступній версії тяга буде збільшена до 250 тонн. Для порівняння, двигун Merlin 1D, який використовується на ракетах сімейства Falcon, здатний розвивати тягу до 82 тонн.

Нагадуємо:

  • Раніше Маск показав  фото тестової версії нового космічного корабля Starship.
  • SpaceX розробляє Starship і гігантську ракету Super Heavy, щоб доставляти людей на Місяць і назад, на Марс і в інші пункти призначення по всій Сонячній системі.
  • За словами Маска, перша місія на Червону планету з екіпажем і сотнею пасажирів може відбутися вже в середині 2020-х років, якщо розробка і випробування пройдуть успішно.
  • Перший тестовий запуск може бути здійснено протягом декількох тижнів.

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Теми: технології США космос


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