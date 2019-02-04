Росія має відшкодувати збитки за радянську окупацію Естонії – міністр

Естонія повинна офіційно вимагати від Росії відшкодувати збитки за радянську окупацію, вважає міністр юстиції країни Урмас Рейнсалу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми відзначаємо річницю Тартуського миру. Ми з відданістю згадуємо про сміливість естонських солдатів і дипломатів, які будували свою державу", – написав естонський міністр у газеті Eesti Päevaleht.

"Для Естонії мирний договір, по суті, закінчився перемогою. Друга стаття мирного договору, згідно з якою Росія назавжди відмовляється від своїх привілеїв щодо Естонії, дійсна і зараз", – додав Рейнсалу.

За його словами, Тартуський мир – це не просто "якесь історичне питання".

"Дотепер конституційно діє і визначена в Тартуському мирному договорі лінія державного кордону, до укладення між країнами інших домовленостей. У той же час, нещодавно були озвучені питання з приводу правової спадкоємності в зв'язку з Тартуським мирним договором, що викликають занепокоєння", – зазначив естонський міністр.

"По-перше, питання про права нащадків оптантів. Право на оптацію виходило з мирного договору. Проте, питання абхазьких естонців до сих пір не вирішено". – зазначив він і закликав до "здорового тлумачення" Тартуського мирного договору.

"Ті, хто сьогодні вимовляють святкові промови про важливість Тартуського миру, не повинні забувати, що правова наступність не може бути вибірковою. Радянський Союз окупував Естонію, порушивши саме Тартуський мир. Його правонаступниця Росія повинна це визнати – і за фактом вона, виходячи з міжнародного права, зобов'язана відшкодувати завдану нею шкоду", – вважає Рейнсалу.

За його словами, Естонії сьогодні слід ще раз підтвердити, що у її зовнішньополітичних інтересах – керуватися при розгляді питання про кордон діючої другої статті Тартуського миру і дією правової спадкоємності.

"Пам'ятаючи про деякі практичні проблеми, що виникли, ми повинні офіційно заявити про це Росії, світовій громадськості і самим собі", - додав міністр юстиції Естонії.

У посольстві РФ в Естонії раніше заявляли, що Москва не ратифікує прикордонний договір з Естонією через "русофобію" Таллінна.