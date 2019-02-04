Шанси на потрапляння в парламент мають 6 партій – соціологи

Значні шанси на потрапляння до Верховної Ради на майбутніх виборах мають шість політичних сил.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного силами Центру "Соціальний моніторинг", "Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка", компанії "Інфо Сапієнс" та Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними соціологів, лідером рейтингу залишається "Батьківщина", яку готові підтримати 21,2% опитаних, які вже визначилися з вибором і мають намір голосувати.

Підтримка партії "Слуга народу" складає 19,0%, БПП "Солідарність" – 13,0%, Опозиційної платформи "За життя" – 10,5%, Громадянської позиції – 8,6%, Радикальної партії – 6,5%.

Також певні шанси на подолання виборчого бар’єру мають Самопоміч (3,8%) та партія "Наші" Євгена Мураєва (3,3%).

Рейтинг інших політичних сил – нижче 3%, зазначають соціологи.

Опитування проводилося 19 – 30 січня 2019 року. Соціологи опитали 10 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Статистична похибка вибірки: не більше 1,0%.