Шанси на потрапляння в парламент мають 6 партій – соціологи

17969 переглядів
Понеділок, 4 лютого 2019, 11:08

Значні шанси на потрапляння до Верховної Ради на майбутніх виборах мають шість політичних сил.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного силами Центру "Соціальний моніторинг", "Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка", компанії "Інфо Сапієнс" та Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними соціологів, лідером рейтингу залишається "Батьківщина", яку готові підтримати 21,2% опитаних, які вже визначилися з вибором і мають намір голосувати.

 
 

Підтримка партії "Слуга народу" складає 19,0%, БПП "Солідарність" – 13,0%, Опозиційної платформи "За життя" –  10,5%, Громадянської позиції – 8,6%, Радикальної партії – 6,5%.

Також певні шанси на подолання виборчого бар’єру мають Самопоміч (3,8%) та партія "Наші" Євгена Мураєва (3,3%).

Рейтинг інших політичних сил – нижче 3%, зазначають соціологи.

Опитування проводилося 19 – 30 січня 2019 року. Соціологи опитали 10 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Статистична похибка вибірки: не більше 1,0%. 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: соціологія Верховна Рада вибори


powered by lun.ua
По темі
Зеленський і Тимошенко лідирують у президентському рейтингу – опитування 4 лютого 2019, 11:11
Володимир Паніотто: Вибори, закон про мову і томос в один рік можуть дуже розхитати суспільство 4 лютого 2019, 06:00
Трійка лідерів президентських перегонів перетасувалася 31 січня 2019, 13:51
Усі новини
Головні новини
На прилавках побільшало підроблених молочних продуктів — Асоціація
Скандальний вертолітний майданчик хочуть повернути Януковичу – КМДА
Піп тікав під гімн: громада перейшла до ПЦУ без священика
Три чверті українців вважають, що країна рухається не туди
Усі новини
здоров'я

10 варіантів найкращих сніданків

думка

Як запам'ятати те, що ми читаємо і дивимось

соціум

Чому українка не виходить з дому навіть до магазину