Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шанси на потрапляння в парламент мають 6 партій – соціологи

Понеділок, 4 лютого 2019, 10:08

Значні шанси на потрапляння до Верховної Ради на майбутніх виборах мають шість політичних сил.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного силами Центру "Соціальний моніторинг", "Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка", компанії "Інфо Сапієнс" та Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними соціологів, лідером рейтингу залишається "Батьківщина", яку готові підтримати 21,2% опитаних, які вже визначилися з вибором і мають намір голосувати.

 
 

Підтримка партії "Слуга народу" складає 19,0%, БПП "Солідарність" – 13,0%, Опозиційної платформи "За життя" –  10,5%, Громадянської позиції – 8,6%, Радикальної партії – 6,5%.

Також певні шанси на подолання виборчого бар’єру мають Самопоміч (3,8%) та партія "Наші" Євгена Мураєва (3,3%).

Рейтинг інших політичних сил – нижче 3%, зазначають соціологи.

Опитування проводилося 19 – 30 січня 2019 року. Соціологи опитали 10 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Статистична похибка вибірки: не більше 1,0%. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: соціологіяВерховна Радавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53 людей

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
соціологія
Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування
Більшість українців мають родичів або друзів, які отримали поранення або загинули у війні з РФ
Майже 80% українців хочуть закритих кордонів та візи з Росією – опитування
Останні новини
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53 людей
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: