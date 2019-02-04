Три чверті українців вважають, що країна рухається не туди

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Понеділок, 4 лютого 2019, 11:54

73% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, лише 15% переконані, що напрям розвитку держави правильний.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром "Соціальний моніторинг", "Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка", компанією "Інфо Сапієнс" та Соціологічною групою "Рейтинг".

Найбільш песимістично налаштовані щодо розвитку стану справ у країні мешканці південно-східних областей та Донбасу, відносно менше – Галичини.

12% нічого не змогли відповісти на це питання. 

 

"Найкраще оцінюють ситуацію виборці Петра Порошенка. Натомість серед симпатиків інших кандидатів переважають негативні оцінки", - відзначають соціологи. 

 

Переважає негатив і в оцінках напряму розвитку на місцевому рівні: 64% опитаних вважають неправильним напрям розвитку області (лише 20% – правильним), 58% негативно оцінюють стан справ у населеному пункті, де проживають (28% – позитивно). 

Опитування проходило 19-30 січня. Соціологи опитали 10 тисяч респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Статистична похибка вибірки не перевищує 1%.

Українська правда

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Теми: опитування


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