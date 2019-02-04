1000 морських піхотинців РФ проводять навчання в окупованому Криму

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Понеділок, 4 лютого 2019, 12:01

На полігонах в окупованому Криму підрозділи окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту проходять навчання з бойових стрільб.

Про це повідомляє прес-служба Чорноморського флоту РФ.

Зазначається, що морські піхотинці в складі відділень, взводів і рот виконують вправи бойових стрільб по мішенєвих позиціях з усіх видів стрілецької зброї та протитанкових комплексів.

Також повідомляється, що наводчики бронетранспортерів відпрацьовують розвідку цілей, коригування вогню з гармати і кулемета, в русі і на місці, а водії-механіки - прийоми водіння і подолання різних перешкод при русі по пересіченій місцевості.

Також в ході маршів військовослужбовці навчаються діям з оборони колони техніки.

За даними прес-служби флоту, навчання проходять на полігонах Перевальне, Ангарський і Козачий. У них задіяно близько 1000 російських військовослужбовців і близько 50 одиниць бойової та спеціальної техніки.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в анексованому Криму називають незаконними.

Резолюція Генеральної асамблеї ООН, прийнята 17 грудня 2018 року у зв'язку з мілітаризацією Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території півострова і засуджує зростання російської військової присутності в Чорному і Азовському морях.

Українська правда

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Теми: Крим окупація Росія армія


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