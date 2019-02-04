Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

1000 морських піхотинців РФ проводять навчання в окупованому Криму

Понеділок, 4 лютого 2019, 11:01

На полігонах в окупованому Криму підрозділи окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту проходять навчання з бойових стрільб.

Про це повідомляє прес-служба Чорноморського флоту РФ.

Зазначається, що морські піхотинці в складі відділень, взводів і рот виконують вправи бойових стрільб по мішенєвих позиціях з усіх видів стрілецької зброї та протитанкових комплексів.

Також повідомляється, що наводчики бронетранспортерів відпрацьовують розвідку цілей, коригування вогню з гармати і кулемета, в русі і на місці, а водії-механіки - прийоми водіння і подолання різних перешкод при русі по пересіченій місцевості.

Також в ході маршів військовослужбовці навчаються діям з оборони колони техніки.

За даними прес-служби флоту, навчання проходять на полігонах Перевальне, Ангарський і Козачий. У них задіяно близько 1000 російських військовослужбовців і близько 50 одиниць бойової та спеціальної техніки.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в анексованому Криму називають незаконними.

Резолюція Генеральної асамблеї ООН, прийнята 17 грудня 2018 року у зв'язку з мілітаризацією Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території півострова і засуджує зростання російської військової присутності в Чорному і Азовському морях.

Українська правда
Теми: КримокупаціяРосіяармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Крим
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
На військовому полігоні в Криму вже кілька годин триває детонація
Останні новини
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53 людей
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: