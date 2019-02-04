Тимошенко нацькувала на Порошенка НАЗК й Авакова

Кандидат у президенти Юлія Тимошенко звернулася до Національного агентства з запобігання корупції щодо збагачення чинного президента Петра Порошенка.

Відповідне звернення лідер фракції "Батьківщина" оприлюднила на погоджувальній раді парламенту.

Тимошенко заявила, що з декларацій Порошенка випливає, що за 2018 рік президент "у 82 рази збільшив свої доходи".

"Частину своїх доходів він збільшив на тому, що дає свої особисті гроші своїй країні під час війни під відсотки. Ростовщічєство президента в час війни, розрухи і майже голоду – це злочин", – сказала вона.

"Є абсолютний конфлікт інтересів між президентом, який має всі повноваження і призначає керівника Нацбанку, а також тим, що він своїй державі дає гроші під великі відсотки", – додала Тимошенко.

На її думку, НАЗК має скласти протокол про корупцію, бо Порошенко збільшив свої доходи у 82 рази й заробляє проценти на тому, що "дає в борг своїй країні".

Крім того, Тимошенко заявила, що подасть дві заяви на ім’я міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з приводу передвиборчої кампанії.

"Президент, завдяки своєму найближчому соратнику Березенку і всьому його корумпованому оточенню, створює мережу в країні і роздає по тисячі гривень людям за голос. Це вже відомо всім – і ви не перекладете відповідальність на "Батьківщину", яка такими речами не займається", – заявила вона.

"Я і вся моя команда закликаємо міністра внутрішніх справ негайно розслідувати ці речі", – наголосила Тимошенко і додала, що 4 лютого передадуть заяву про "підкуп Петром Порошенком і штабом, який очолює Березенко, сотень тисяч людей".

Вона сказала: "Такої масштабної корупції я не пам’ятаю на жодних виборах навіть за часів Януковича. Порошенко – це корупціонер найвищого ґатунку, який бере з бюджету те, що йому не належить, і за рахунок цих грошей масово підкуповує виборців".

"Крім того, вони таємно збільшили у реєстрі кількість виборців на мільйон людей – в той час, коли люди масово їдуть з України і коли смертність перевищує народжуваність майже в два рази", – заявила Тимошенко.

"Друга заява про злочин, яку ми передаємо зараз міністру внутрішніх справ, – негайно перевірити і цей реєстр, і всі попередні, і прибрати з реєстру всіх "мертвих душ", і припинити підготовку Порошенком до масштабної фальсифікації", – сказала вона

На думку Тимошенко, "країна чекає години, коли цей продажний президент піде від влади".

Згодом її соратник Сергій Власенко сказав, що "Батьківщина" звернеться і до Генпрокуратури.

А голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна вказала на безпідставність заяв Тимошенко, пояснивши нюанс із декларуванням доходів