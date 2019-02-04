Піп тікав під гімн: громада перейшла до ПЦУ без священика

26087 переглядів
Понеділок, 4 лютого 2019, 12:44

На Івано-Франківщині Богородчанська релігійна громада храму Святих Апостолів Петра і Павла перейшла до Православної церкви в Україні без священика.

Про це у Facebook повідомив депутат Івано-Франківської обласної ради Святослав Никорович.

"Ось як піп тікав під гімн України. Ще треба щось комусь пояснювати?", - написав депутат, опублікувавши відео зборів громади Боголодчан.

"Коли ще у Москві квакали жаби, у Києві уже була своя митрополія", - заявив депутат.

За словами чиновника, Московський патріархат намагається розсварити українців і насадити свої пріоритети.

 
фото: УПЦ МП

Настоятель храму протоієрей Володимир Шувар вийшов з Палацу культури Богородчан, де проводили збори, під гімн України та вигуки "ганьба".

Водночас прес-служба УПЦ МП заперечує перехід громади до ПЦУ.

"Прес-служба Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП) спростовує неправдиву інформацію про перехід релігійної громади смт. Богородчан до ПЦУ", - йдеться в повідомленні московського патріархату.

В УПЦ МП стверджують, що 206 членів релігійної громади зі священиком проголосували за збереження підпорядкування московському патріархату на чолі з Онуфрієм.

В знак протесту частина громади скандувала, що "збори незаконні" і відправилася хресним ходом до храму, де віруючі почали молитовне стояння.

"Укрінформ" пише, що священик не може перейти до новоствореної церкви, бо його син вчиться у Росії.

У вересні 2018 року в УПЦ МП заявили, що "Правий сектор" намагається захопити будівлю митрополичих палат при храмі в Богородчанах. Пізніше виявилося, що в УПЦ МП переплутали "Правий сектор" з представниками місцевої влади.

Болгородчанська райрада та адміністрація передавала у власність музичній школі майновий комплекс пам’ятки архітектури "Митрополичі палати".

4 лютого представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила під час погоджувальної ради, що до ПЦУ перейшли близько 204 парафій УПЦ МП.

Нагадаємо:

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: церква Православна Церква України томос Івано-Франківськ


powered by lun.ua
По темі
Тракало: Поліція не застосовувала силу щодо священика УПЦ МП на Тернопільщині 4 лютого 2019, 02:02
В УПЦ МП заявили про побиття поліцією священика на Тернопільщині 3 лютого 2019, 21:18
Епіфаній пояснив, чому під час богослужінь згадують патріарха РПЦ Кирила 3 лютого 2019, 07:36
Усі новини
Головні новини
На прилавках побільшало підроблених молочних продуктів — Асоціація
Скандальний вертолітний майданчик хочуть повернути Януковичу – КМДА
Піп тікав під гімн: громада перейшла до ПЦУ без священика
Три чверті українців вважають, що країна рухається не туди
Усі новини
здоров'я

Бутерброд з ковбасою краще не їсти

ted

Спробуйте щось нове впродовж наступних 30 днів – і не пошкодуєте

думка

Як запам'ятати те, що ми читаємо і дивимось