Піп тікав під гімн: громада перейшла до ПЦУ без священика
На Івано-Франківщині Богородчанська релігійна громада храму Святих Апостолів Петра і Павла перейшла до Православної церкви в Україні без священика.
Про це у Facebook повідомив депутат Івано-Франківської обласної ради Святослав Никорович.
"Ось як піп тікав під гімн України. Ще треба щось комусь пояснювати?", - написав депутат, опублікувавши відео зборів громади Боголодчан.
"Коли ще у Москві квакали жаби, у Києві уже була своя митрополія", - заявив депутат.
За словами чиновника, Московський патріархат намагається розсварити українців і насадити свої пріоритети.
Настоятель храму протоієрей Володимир Шувар вийшов з Палацу культури Богородчан, де проводили збори, під гімн України та вигуки "ганьба".
Водночас прес-служба УПЦ МП заперечує перехід громади до ПЦУ.
"Прес-служба Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП) спростовує неправдиву інформацію про перехід релігійної громади смт. Богородчан до ПЦУ", - йдеться в повідомленні московського патріархату.
В УПЦ МП стверджують, що 206 членів релігійної громади зі священиком проголосували за збереження підпорядкування московському патріархату на чолі з Онуфрієм.
В знак протесту частина громади скандувала, що "збори незаконні" і відправилася хресним ходом до храму, де віруючі почали молитовне стояння.
"Укрінформ" пише, що священик не може перейти до новоствореної церкви, бо його син вчиться у Росії.
У вересні 2018 року в УПЦ МП заявили, що "Правий сектор" намагається захопити будівлю митрополичих палат при храмі в Богородчанах. Пізніше виявилося, що в УПЦ МП переплутали "Правий сектор" з представниками місцевої влади.
Болгородчанська райрада та адміністрація передавала у власність музичній школі майновий комплекс пам’ятки архітектури "Митрополичі палати".
4 лютого представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила під час погоджувальної ради, що до ПЦУ перейшли близько 204 парафій УПЦ МП.
Нагадаємо:
- Станом на 2018 рік УПЦ МП налічувала близько 13 тисяч парафій.
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