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Піп тікав під гімн: громада перейшла до ПЦУ без священика – депутат

Понеділок, 4 лютого 2019, 11:44
Піп тікав під гімн: громада перейшла до ПЦУ без священика – депутат

На Івано-Франківщині Богородчанська релігійна громада храму Святих Апостолів Петра і Павла перейшла до Православної церкви в Україні без священика.

Про це у Facebook повідомив депутат Івано-Франківської обласної ради Святослав Никорович.

"Ось як піп тікав під гімн України. Ще треба щось комусь пояснювати?", - написав депутат, опублікувавши відео зборів громади Боголодчан.

"Коли ще у Москві квакали жаби, у Києві уже була своя митрополія", - заявив депутат.

За словами чиновника, Московський патріархат намагається розсварити українців і насадити свої пріоритети.

 
фото: УПЦ МП

Настоятель храму протоієрей Володимир Шувар вийшов з Палацу культури Богородчан, де проводили збори, під гімн України та вигуки "ганьба".

Водночас прес-служба УПЦ МП заперечує перехід громади до ПЦУ.

"Прес-служба Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП) спростовує неправдиву інформацію про перехід релігійної громади смт. Богородчан до ПЦУ", - йдеться в повідомленні московського патріархату.

В УПЦ МП стверджують, що 206 членів релігійної громади зі священиком проголосували за збереження підпорядкування московському патріархату на чолі з Онуфрієм. 

В знак протесту частина громади скандувала, що "збори незаконні" і відправилася хресним ходом до храму, де віруючі почали молитовне стояння.

(Оновлено)

4 лютого "Укрінформ" писав з посиланням на слова місцевих, що священик не може перейти до новоствореної церкви, бо його син нібито вчиться у Росії. Наразі інформація на сайті "Укрінформу" недоступна. Пізніше до редакції УП звернувся чоловік на ім'я Петро Шувар, який заявив, що син священика Володимира Шувара навчається в Києві й у нього є докази, однак їх не пред'явив.

Відзначимо, що згідно з даними Київської духовної академії і семінарії, чоловік на ім'я Шувар Петро Володимирович у 2017 році закінчив навчання у закладі і захистив бакалаврську роботу.

4 лютого представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила під час погоджувальної ради, що до ПЦУ перейшли близько 204 парафій УПЦ МП.

Нагадаємо:

  • Станом на 2018 рік УПЦ МП налічувала близько 13 тисяч парафій.
  • У вересні 2018 року в УПЦ МП заявили, що "Правий сектор" намагається захопити будівлю митрополичих палат при храмі в Богородчанах. Пізніше виявилося, що в УПЦ МП, ймовірно, переплутали "Правий сектор" з представниками місцевої влади.
  • Болгородчанська райрада та адміністрація передавала у власність музичній школі майновий комплекс пам’ятки архітектури "Митрополичі палати".

Українська правда

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Теми: церкваПравославна Церква УкраїнитомосІвано-Франківськ
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