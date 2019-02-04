Піп тікав під гімн: громада перейшла до ПЦУ без священика – депутат
На Івано-Франківщині Богородчанська релігійна громада храму Святих Апостолів Петра і Павла перейшла до Православної церкви в Україні без священика.
Про це у Facebook повідомив депутат Івано-Франківської обласної ради Святослав Никорович.
"Ось як піп тікав під гімн України. Ще треба щось комусь пояснювати?", - написав депутат, опублікувавши відео зборів громади Боголодчан.
"Коли ще у Москві квакали жаби, у Києві уже була своя митрополія", - заявив депутат.
За словами чиновника, Московський патріархат намагається розсварити українців і насадити свої пріоритети.
Настоятель храму протоієрей Володимир Шувар вийшов з Палацу культури Богородчан, де проводили збори, під гімн України та вигуки "ганьба".
Водночас прес-служба УПЦ МП заперечує перехід громади до ПЦУ.
"Прес-служба Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП) спростовує неправдиву інформацію про перехід релігійної громади смт. Богородчан до ПЦУ", - йдеться в повідомленні московського патріархату.
В УПЦ МП стверджують, що 206 членів релігійної громади зі священиком проголосували за збереження підпорядкування московському патріархату на чолі з Онуфрієм.
В знак протесту частина громади скандувала, що "збори незаконні" і відправилася хресним ходом до храму, де віруючі почали молитовне стояння.
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4 лютого "Укрінформ" писав з посиланням на слова місцевих, що священик не може перейти до новоствореної церкви, бо його син нібито вчиться у Росії. Наразі інформація на сайті "Укрінформу" недоступна. Пізніше до редакції УП звернувся чоловік на ім'я Петро Шувар, який заявив, що син священика Володимира Шувара навчається в Києві й у нього є докази, однак їх не пред'явив.
Відзначимо, що згідно з даними Київської духовної академії і семінарії, чоловік на ім'я Шувар Петро Володимирович у 2017 році закінчив навчання у закладі і захистив бакалаврську роботу.
4 лютого представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила під час погоджувальної ради, що до ПЦУ перейшли близько 204 парафій УПЦ МП.
Нагадаємо:
- Станом на 2018 рік УПЦ МП налічувала близько 13 тисяч парафій.
- У вересні 2018 року в УПЦ МП заявили, що "Правий сектор" намагається захопити будівлю митрополичих палат при храмі в Богородчанах. Пізніше виявилося, що в УПЦ МП, ймовірно, переплутали "Правий сектор" з представниками місцевої влади.
- Болгородчанська райрада та адміністрація передавала у власність музичній школі майновий комплекс пам’ятки архітектури "Митрополичі палати".