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У Києві п’яний чоловік продавав пакет бойових гранат

Понеділок, 4 лютого 2019, 15:11

У столиці поліцейські затримали нетверезого чоловіка, який зайшов у магазин і запропонував продавцю продуктів на Оболоні купити 4 гранати.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Подія сталася на вулиці Йорданській близько 22:00 3 лютого. Про чоловіка зі зброєю повідомила продавець магазину.

"Продавець магазину повідомила, що чоловік напідпитку дістав на вітрину поліетиленовий пакет і запропонував їй придбати гранати. Отримавши відмову, незнайомець пішов", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці помітили схожого за описом чоловіка неподалік від магазину. У нього виявили пакет, в якому було три корпуси гранати РГД-5 та корпус гранати Ф-1 і запали до них.

 

На місце викликали вибухотехнічну службу та слідчо-оперативну групу. Правопорушником виявився місцевий мешканець, 1960 року народження, який раніше потрапляв у поле зору поліції.

За його словами, гранати він нібито знайшов на вулиці.

Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) ККУ. Чоловіку загрожує до 7 років в’язниці.

Українська правда
Теми: Київзброя
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