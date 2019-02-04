У столиці хочуть створити "елітний підрозділ" інспекторів з паркування

У Києві інспекція з паркування повинна запрацювати вже у 2019 році.

Про це повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитро Рахматуллін, передає "Радіо Свобода".

Всього планується взяти на роботу близько 90 інспекторів, наразі конкурс пройшли близько 10 людей.

"Чому так довго йде набір? Ми хочемо створити певний елітний підрозділ, які будуть порядними, ідейними людьми, які будуть вболівати за свою справу і не втягуватися в корупційну складову цього питання. В іншому випадку – адміністративне покарання і я, як прибічник радикальних дій, звільняв би таку людину. Ми набираємо людей з вищою освітою", – зазначив Рахматуллін.

Інспектори отримуватимуть 10 тисяч гривень. Мотивувати їх планують за рахунок запровадження підвищувального коефіцієнту.

За словами Рахматулліна, інспектори не матимуть права напряму працювати із фінансами, а лише фіксуватимуть порушення і виписуватимуть штрафи.

Планується спочатку проводити роз'яснювальну роботу серед водіїв, роздавати пам'ятки про правила паркування і наслідки їхнього порушення і вже останнім етапом буде штрафування та евакуація автівок.

Запровадження системи штрафів стане можливим після появи в Україні сертифікованих приладів для фото- і відеофіксації таких порушень.

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