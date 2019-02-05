Укрзалізниця скоротила кількість поїздів до Росії

ПАТ "Укрзалізниця" зменшує періодичність курсування поїздів до Російської Федерації з 5 лютого.

Про це повідомляє прес-служба товариства.

"З 5 лютого року поїзди № 24/23 Одеса – Москва – Одеса та № 20/19 Харків – Москва – Харків курсуватимуть через день замість щоденно", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зменшення рейсів поїздів до Росії пов’язане зі "стрімким падінням пасажиропотоку між країнами" – він у 2018 році скоротився на 20%, порівняно з 2017 роком.

"З кінця літа 2018 року пасажири стали значно частіше подорожувати залізничним транспортом до Європейського Союзу. За період із серпня до кінця минулого року Укрзалізниця перевезла пасажирів до ЄС на 10 % більше, ніж до РФ", - йдеться в повідомленні.

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