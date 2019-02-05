З Продана зняли електронний браслет та дозволили виїзд за кордон

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Вівторок, 5 лютого 2019, 09:55

Солом'янський райсуд Києва дозволив зняти електронний браслет з колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана, який підозрюється у незаконному збагаченні, а також дозволив йому не здавати закордонний паспорт.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Зазначається, що 4 лютого за результатами розгляду клопотання прокурорів САП суд частково продовжив строк дії процесуальних обов’язків Продану.

"Задовольняючи клопотання частково та визнаючи обґрунтованість підозри й наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків, слідчий суддя всупереч позиції прокурорів, відмовив у продовженні обов’язків носити електронний засіб контролю та здати на зберігання документ для виїзду за кордон", - йдеться у повідомленні.

"Фактично судом надано можливість підозрюваному безконтрольно пересуватись та виїздити за кордон", - наголосили у САП.

В антикорупційній прокуратурі додали, що мотиви прийнятого рішення наразі невідомі, оскільки оголошено лише короткий його текст.

Також у відомстві додали, що рішення слідчого судді оскарженню не підлягає.

Нагадуємо:

  • 28 грудня 2018 року Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді взяття на поруки для підозрюваного у незаконному збагаченні екс-очільника Державної фіскальної служби Мирослава Продана.
  • 2 січня суд арештував майно екс-очільника ДФС Мирослава Продана.
  • САП підозрює Продана у набутті 89 мільйонів гривень під час роботи на посадах в.о. заступника та голови Державної фіскальної служби з липня 2016 року по червень 2018 року.
  • За ці кошти Продан нібито придбав дві квартири у Києві за 6,7 мільйона, два будинки у Туреччині за 78 мільйонів і 3 авто представницького класу за 3,4 мільйона гривень, але оформив їх на близьку особу.
  • Також слідство перевіряє причетність екс-очільника ДФС до придбання інших об’єктів нерухомості в Києві та люксових автомобілів.

Українська правда

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Теми: Продан Мирослав Фіскальна служба Антикорупційна прокуратура суд


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