В Україну йде похолодання

6 лютого в Україну прийдуть атмосферний фронт та невелике похолодання, на півночі, місцями у центральних, західних областях країни йтиме мокрий сніг.

Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко у Facebook.

На Півдні очікується суха погода.

"Похолодання буде таке собі, проте все ж найближчої ночі передбачається -1-4 градуси, завтра вдень 0+3 градуси. У південній частині вночі 0+3 градуси, вдень +4+9 градусів", - пише Діденко.



У Києві 6 лютого прогнозують мокрий сніг, у другій половині дня – без опадів, на дорогах ожеледиця. Вночі у столиці -1-3 градуси, вдень 6 лютого 0+2 градуси.

Скриншот з сайту meteo.gov.ua

7 лютого, за прогнозом Укргідрометцентру, по всій території країни буде хмарно з проясненням, без опадів. Уночі -1-4, вдень до +3+6.

Скриншот з сайту meteo.gov.ua

"Найближчими днями – вночі незначний мороз, вдень невеликі "плюси". Чергове потепління ймовірне з 10-го лютого. Зміна погодних ситуацій, як бачите, буде, проте спокійна, без стресів та сильних контрастів, не люта, розважлива та позитивна", - підсумувала Діденко.