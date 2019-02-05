В Україну йде похолодання

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Вівторок, 5 лютого 2019, 11:08

6 лютого в Україну прийдуть атмосферний фронт та невелике похолодання, на півночі, місцями у центральних, західних областях країни йтиме мокрий сніг.

Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко у Facebook.

На Півдні очікується суха погода. 

"Похолодання буде таке собі, проте все ж найближчої ночі передбачається -1-4 градуси, завтра вдень 0+3 градуси. У південній частині вночі 0+3 градуси, вдень +4+9 градусів", - пише Діденко.

У Києві 6 лютого прогнозують мокрий сніг, у другій половині дня – без опадів, на дорогах ожеледиця. Вночі у столиці -1-3 градуси, вдень 6 лютого 0+2 градуси.

 
Скриншот з сайту meteo.gov.ua

7 лютого, за прогнозом Укргідрометцентру, по всій території країни буде хмарно з проясненням, без опадів. Уночі -1-4, вдень до +3+6.

 
Скриншот з сайту meteo.gov.ua

"Найближчими днями – вночі незначний мороз, вдень невеликі "плюси". Чергове потепління ймовірне з 10-го лютого. Зміна погодних ситуацій, як бачите, буде, проте спокійна, без стресів та сильних контрастів, не люта, розважлива та позитивна", - підсумувала Діденко.  

Українська правда

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Теми: погода


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