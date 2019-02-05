Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україну йде похолодання

Вівторок, 5 лютого 2019, 10:08
В Україну йде похолодання

6 лютого в Україну прийдуть атмосферний фронт та невелике похолодання, на півночі, місцями у центральних, західних областях країни йтиме мокрий сніг.

Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко у Facebook.

На Півдні очікується суха погода. 

"Похолодання буде таке собі, проте все ж найближчої ночі передбачається -1-4 градуси, завтра вдень 0+3 градуси. У південній частині вночі 0+3 градуси, вдень +4+9 градусів", - пише Діденко.

У Києві 6 лютого прогнозують мокрий сніг, у другій половині дня – без опадів, на дорогах ожеледиця. Вночі у столиці -1-3 градуси, вдень 6 лютого 0+2 градуси.

 
Скриншот з сайту meteo.gov.ua

7 лютого, за прогнозом Укргідрометцентру, по всій території країни буде хмарно з проясненням, без опадів. Уночі -1-4, вдень до +3+6.

 
Скриншот з сайту meteo.gov.ua

"Найближчими днями – вночі незначний мороз, вдень невеликі "плюси". Чергове потепління ймовірне з 10-го лютого. Зміна погодних ситуацій, як бачите, буде, проте спокійна, без стресів та сильних контрастів, не люта, розважлива та позитивна", - підсумувала Діденко.  

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: