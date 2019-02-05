Як у вестерні: на Одещині зі стріляниною затримали "ковбоя"

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Вівторок, 5 лютого 2019, 11:42

Правоохоронці Одеської області із застосуванням зброї затримали підозрюваного у вбивстві, який вирішив тікати від них на коні.

Про це повідомив радник начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк у Facebook.

"Як в якомусь дикому вестерні. Вчора в Любашівському районі області, під час затримання злочинця, що розшукувався за вбивство скоєне ще в 17 році, останній артистично скочив на коня та почав тікати", - написав він.

За словами Форостяка, згодом "ковбой" спрямував коня просто на поліцейських, тому оперативник був змушений застосувати зброю.

"Оперативник Роздільнянського ВП двічі застосував травмат та, поціливши ковбою в голову, все ж таки, затримав злочинця", - написав представник поліції. 

 
фото з facebook форостяка 

Форостяк додав, що тварину оглянув ветеринар, з нею все гаразд.

"Ковбой на ногах, тож можна впевнено заявити "внаслідок зйомок вестерну жодна тварина не постраждала". А ковбоя 21 сторіччя очікує слідство та суд", - підсумував представник поліції.

Українська правда

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Теми: Одеська область поліція


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