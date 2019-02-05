Спецслужби Литви дізналися, для чого Росія використовує Білорусь

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Вівторок, 5 лютого 2019, 11:58

Росія планує використовувати Білорусь як "буфер" і послідовно зміцнює військові потужності в Калінінградській області, щоб в разі необхідності почати військові дії протягом 24-48 годин.

Про це повідомляє білоруський "Інтерфакс" з посиланням на дані Департаменту держбезпеки і військової розвідки Литви.

"Дислоковане в області військове угруповання послідовно зміцнюється, відновлюється стара і створюється нова військова інфраструктура, формуються нові військові частини, поставляються нові озброєння і бойова техніка, на сухопутних і морських полігонах області проводиться інтенсивна військова підготовка", - цитує агентство документ, опублікований у вівторок.

У документі наголошується, що Білорусі в російській військовій доктрині надається роль "буферної" держави.

Зазначається, що РФ використовує територію країни для планування військових операцій і демонстрації військової потужності, а військова інтеграція і економічна залежність, яка поглиблюється, знижує можливості Мінська здійснювати незалежну оборонну та безпекову політику.

За даними литовських спецслужб, розширюючи військову присутність в Калінінградській області Росія підвищує здатність вести військові дії протягом 24-48 годин з моменту отримання наказу.

При цьому в департаменті держбезпеки Литви додали, що збільшення національних збройних сил Балтійських країн і дислокованих в регіоні потужностей НАТО в разі військового конфлікту дозволить уникнути широкого залучення сил Північноатлантичного Альянсу і знижує ймовірність початку конфлікту в регіоні.

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Теми: Росія Білорусь Литва війна НАТО


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