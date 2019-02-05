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Керівник оборонного заводу заборгував працівникам 11 млн зарплати

Вівторок, 5 лютого 2019, 11:24

Гендиректору заводу "Маяк" повідомили про підозру за невиплату заробітної плати працівникам на суму понад 11 мільйонів гривень.

Про це інформує 5 лютого прес-служба прокуратури міста Києва

"Київською місцевою прокуратурою №5 повідомлено про підозру голові правління-генеральному директору ПАТ "Завод "Маяк" у вчиненні злочину передбаченому ч.1 ст.175 КК України (безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більше як на місяць, вчиненому умисно керівником підприємства)", – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування встановило, що з грудня 2017 по вересень 2018 року керівник заводу не виплачував заробітну плату 380 працівникам підприємства, в результаті чого виникла заборгованість на суму 11 млн 200 тис. грн.

В той же час, не зважаючи на заборгованість перед робітниками та за наявності коштів на рахунках очільник підприємства здійснював інші платежі, розтрачував кошти на господарські потреби та навіть надавав фінансову допомогу стороннім суб’єктам господарської діяльності.

Наразі вирішується питання про обрання керівнику підприємства запобіжного заходу.

Раніше Слідство.Інфо писало, що завод Маяк заборгував своїм працівникам 15 мільйонів гривень зарплати.

Завод входить до державного концерну "Укроборонпром". На ньому модернізують бронетехніку, виробляють пристрої спецпризначення для авіації, снайперську та стрілецьку зброю. На замовлення Міністерства оборони завод постачає армію мінометами "Молот". Наприклад, 2016 року міністерство купило 280 мінометів по 480 тисяч гривень кожен у київського "Маяка".

Нагадаємо:

  • Правоохоронці підозрюють посадовців ПАТ "Завод "Маяк" у зловживанні службовим становищем при отриманні від ТОВ "Радіоаптека" прицілів до мінометів без укладання договору, що нанесло шкоду державі на суму 2,72 млн грн.

"Українська правда" у Threads

Теми: прокуратураКиїв
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