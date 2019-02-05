Польща планує стати незалежною від газу з Росії за 4 роки

Наприкінці 2022 року Польща стане остаточно незалежною від постачань газу з Росії.

Про це повідомив уповноважений польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пйотр Наімський на хвилях "Польського радіо".

Він сказав, що саме тоді закінчуються дотеперішні зобов’язання Польщі з придбання блакитного палива, натомість з’являться нові можливості.

Вони пов’язані із завершенням восени цього року інвестиції Baltic Pipe – газопроводу, що з’єднає поклади Північного моря з Польщею – через Данію та Балтійське море.

Державний секретар у Канцелярії прем’єра нагадав, що контракт із російським "Ґазпромом" на постачання газу закінчиться власне наприкінці 2022 року. Як запевнив Наімський, Польща його не продовжить.

Диверсифікації постачань блакитного палива мають також сприяти наступні контракти на придбання скрапленого природного газу із Сполучених Штатів та Катару.

Польський уряд запевняє, що його енергетична політика реалізує цілі енергетичної політики Європейського Союзу: посилення конкуренції, інтеграція ринків газу, збільшення безпеки постачань, а також реалізація принципів сталого розвитку.

Раніше Наімський застеріг, що Nord Stream 2 може служити для поглибленої розвідки Росії.