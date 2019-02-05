Нардеп від Ляшка переписав на помічницю компанію на Мальті та яхту – ЦПК

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Вівторок, 5 лютого 2019, 18:27

Народний депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Сергій Скуратовський протягом двох років не декларував мальтійську компанію і яхту, яку згодом переписав на помічницю.

Про це 5 лютого повідомляє Центр протидії корупції.

Згідно з даними офіційного реєстру республіки Мальта, Скуратовський у 2015-2016 роках був єдиним власником мальтійської компанії "Bogena Ltd".

 
Сергій Скуратовський

Компанія володіє яхтою із однойменною назвою. У декларації нардепа за 2015-2016 роки не внесена ані мальтійська компанія, ані яхта.

Відзначається, що в офіційному реєстрі Мальти міститься повідомлення про передачу акцій компанії "Bogena LTD" Скуратовським своїй помічниці Олені Добровольській.

 
фото: Наші гроші

Водночас, Скуратовський у відповідь на запит журналістів заявив, що іноді користується яхтою.

Також повідомляється, що у вересні 2017 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо нардепа через декларування недостовірної інформації.

 

В ході обшуку офісу, який до червня 2017 року належав компанії дружини Скуратовського компанії "Грін-грей", слідчі також виявили документи на яхту "Bogena Ltd".

Згідно з ухвалою суду, окрім компаній Скуратовський не вніс до декларацій за 2015-2016 роки цілий список автомобілів та яхту.

Українська правда

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Теми: ЦПК Ляшко


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