Захист Януковича приніс у ДБР заяву на владу і власне "розслідування"
Захист екс-президента Віктора Януковича приніс у Державне бюро розслідувань заяву нібито злочини чинних представників найвищого керівництва держави.
Про це повідомив адвокат Віталій Сердюк у Facebook.
"Сьогодні за дорученням Віктора Януковича передали у ДБР заяву і 9 томів доказів, що свідчать про вчинення вищими посадовими особами України злочинів", – написав Сердюк.
За його словами, йдеться про "втрату Криму, насильницьке захоплення влади, державну зраду, організацію масових вбивств на Майдані в 2014 році".
"Матеріали були зібрані захистом (Януковича – УП) під час участі в політичних процесах, пов'язаних із захистом клієнта", – зазначив адвокат.
Янукович закидає своїм політичним опонентам "злочини" за статтями 109 (дії, спрямовані на захоплення державної влади), 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), 111 (державна зрада), 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча), 115 (умисне вбивство), 255 (створення злочинної організації), 293 (групове порушення громадського порядку), 294 (масові заворушення), 295 (заклики до дій, що загрожують громадському порядку), 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу.
Сердюк стверджує, що їхніх матеріалів достатньо "для формування проекту обвинувального акта".
Цей проект захисники також принесли в слідчим ДБР "для полегшення їхньої роботи".
У документах, які оприлюднив Сердюк, Янукович із адвокатами звинувачує у злочинах секретаря РНБО Олександра Турчинова, голову Верховної Ради Андрія Парубія, екс-прем’єра Арсенія Яценюка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, екс-очільника СБУ Валентина Наливайченка, нардепа Сергія Пашинського, мера Києва Віталія Кличка, лідера "Свободи" Олега Тягнибока, генпрокурора Юрія Луценка, міністра оборони Степана Полторака, екс-представника України при ООН Юрія Сергєєва, в.о. міністра оборони у 2014 році Ігоря Тенюха.
Також у цей список внесли тих, хто займався справою про державну зраду Януковича. Це прокурори Руслан Кравченко та Максим Крим, уся колегія суддів (Владислав Дев’ятко, Максим Тітов, Костянтин Васалатій) і навіть безкоштовні адвокати екс-президента (Юрій Рябовол і Ігор Ляшенко).
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Нагадаємо:
- 24 січня Оболонський райсуд Києва заочно визнав Віктора Януковича винним у державній зраді, а також злочинах проти миру і посібництві у веденні війни проти України – і присудив 13 років в’язниці.
- При цьому Януковича виправдали щодо статті 110 ККУ (порушення територіальної цілісності) у зв’язку з недоведеністю.
- Захист екс-президента заявив, що буде оскаржувати вирок.
- Основою звинувачень стало звернення Януковича до президента Росії Володимира Путіна з прохання ввести в Україну війська. Під час судового процесу адвокати стверджували, що до анексії Криму призвели дії не екс-президента, а майданівців та нової влади.
- Янукович також фігурує в інших кримінальних провадженнях, які наразі перебувають на стадії слідства. Це, зокрема, незаконне заволодіння державними резиденціями, злочини проти майданівців, численні економічні злочини та інше.
- Сам екс-президент з 2014 року переховується в Росії.
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