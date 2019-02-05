Перше засідання Синоду ПЦУ: визначено його склад та посаду Філарета

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Вівторок, 5 лютого 2019, 21:59

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній затвердив склад Синоду ПЦУ і скликав його перше засідання.

Про це повідомляється на сайті ПЦУ.

Окрім постійних членів Синоду патріарха Філарета, митрополита Макарія та митрополита Симеона, до нього Епіфаній включив:

Димитрія, митрополита Львівського і Сокальського;

Іоана, митрополита Черкаського і Чигиринського;

Сергія, архієпископа Донецького і Маріупольського;

Федора, архієпископа Полтавського і Кременчуцького;

Іларіона, архієпископа Рівненського і Острозького;

Євстратія, архієпископа Чернігівського і Ніжинського;

Германа, архієпископа Чернівецького і Хотинського;

Агапіта, архієпископа Вишгородського;

Симеона, єпископа Дніпровського і Криворізького.

Засідання Синоду відбулося у митрополичому будинку при Соборі Святої Софії Київської під головуванням Епіфанія. У засіданні Синоду взяли участь усі його члени, окрім архієпископа Донецького і Маріупольського Сергія – його госпіталізували із загостренням серцево-судинного захворювання.

Вирішено, що патріарх Філарет продовжує керувати Київською єпархією у складі парафій та монастирів Києва (за виключенням Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря), які до 15 грудня 2018 року перебували у його підпорядкуванні як Патріарха Київського і всієї Руси-України.

"Враховуючи особливе значення Михайлівського Золотоверхого монастиря м. Києва його намісник архієпископ Вишгородський Агапіт прирівняний у правах до єпархіального архієрея", - йдеться у повідомленні.

Також Синод розглянув і ухвалив типовий статут Управління єпархії для єпархій Помісної Церкви.

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Українська правда

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Теми: церква Філарет


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