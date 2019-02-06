Україна виграла першу медаль в історії на чемпіонаті світу зі сноубордингу

11482 перегляди
Середа, 6 лютого 2019, 00:33

Українська спортсменка Аннамарі Данча здобула першу медаль для України на світових першостях зі сноубордингу.

Про це пише sportarena

Данча встановила найкращий результат України на світових першостях, фінішувавши 6-ю в паралельному гігантському слаломі, та здобула срібну медаль для України.

28-річна українка пройшла кваліфікацію, виграла в 1/8 фіналу, чвертьфіналі та півфіналі, програла лише в фіналі, тому задовольнилася срібною нагородою.

Для Данчої — це найкращий результат в кар’єрі. Вона ніколи не фінішувала вище 15-го місця в паралельному слаломі на чемпіонатах світу. А її найкращим результатом в будь-яких дисциплінах було 6-те місце на цьому ж чемпіонаті світу.

Україна стала 24-ю країною, яка вигравала медаль на чемпіонатах світу зі сноубордингу. Зробити це синьо-жовтій збірній вдалося на 13-му мундіалі, який зараз проходить в США.

 

Завдяки медалі Аннимарі Данчої Україна піднялася одразу на 21-е місце в загальному медальному заліку, розділяючи це місце з Великою Британією.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: спорт


powered by lun.ua
По темі
Україна може втратити право проведення відбору на ЧС із футзалу – ЗМІ 5 лютого 2019, 14:32
Вперше в українському біатлоні: Бех стала дворазовою чемпіонкою світу серед юніорів 3 лютого 2019, 16:27
Ястремська виграла другий титул WTA 3 лютого 2019, 14:59
Усі новини
Головні новини
Вакарчук – владі: Вибори до ВР треба провести за новою системою
У штабі Гриценка знайшли прослушку – Чумак
Луценко подала позов на Гриценка: вимагає 2,5 мільйона
Ryanair та Wizz Air підняли вартість провезення багажу
Усі новини
думка

Чому дочку Ярослава Мудрого неправильно називати Анною Руською

здоров'я

Суперфуди: кіноа, чіа та годжі. Чи не міф їхня корисність?

здоров'я

Які ліки треба зберігати у холодильнику і чим запити таблетку?