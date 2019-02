Україна виграла першу медаль в історії на чемпіонаті світу зі сноубордингу

Українська спортсменка Аннамарі Данча здобула першу медаль для України на світових першостях зі сноубордингу.

Про це пише sportarena

Данча встановила найкращий результат України на світових першостях, фінішувавши 6-ю в паралельному гігантському слаломі, та здобула срібну медаль для України.

28-річна українка пройшла кваліфікацію, виграла в 1/8 фіналу, чвертьфіналі та півфіналі, програла лише в фіналі, тому задовольнилася срібною нагородою.

Для Данчої — це найкращий результат в кар’єрі. Вона ніколи не фінішувала вище 15-го місця в паралельному слаломі на чемпіонатах світу. А її найкращим результатом в будь-яких дисциплінах було 6-те місце на цьому ж чемпіонаті світу.

⚡️ Україна здобула першу в історію медаль на чемпіонатах світу зі сноубордингу!



Так, виявляється, у нас є цей вид спорту.



🇺🇦 Аннамарі Данча - срібна 🥈 призерка у дисципліні паралельний слалом. Неймовірний результат, якась фантастика. She came out of nowhere 🔥 pic.twitter.com/Ov3GOKI64U