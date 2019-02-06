Після перевірки декларації за нардепа БПП візьметься НАБУ

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларації народних депутатів від фракції "Блок Петра Порошенка" Павла Різаненка і Богдана Дубневича, висновки щодо останнього будуть направлені до Національного антикорупційного бюро України.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначається, що виправлену декларацію Дубневича за 2016 рік і декларації Різаненка за 2015 і 2016 роки закликали перевірити правоохоронці та громадські активісти.

"Відомості, зазначені у зверненні про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, були підтверджені стосовно декларації за 2016 рік, поданої Богданом Дубневичем", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК додали, що відповідний ,обґрунтований висновок щодо правопорушення, пов’язаного з корупцією, буде направлено до НАБУ (ст. 366-1 ККУ).

Також повідомляється, що інформація, викладена у зверненні щодо декларацій, поданих Різаненком, не була підтверджена в ході перевірки Національним агентством.

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