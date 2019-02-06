Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після перевірки декларації за нардепа БПП візьметься НАБУ

Середа, 6 лютого 2019, 08:34
Після перевірки декларації за нардепа БПП візьметься НАБУ

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларації народних депутатів від фракції "Блок Петра Порошенка" Павла Різаненка і Богдана Дубневича, висновки щодо останнього будуть направлені до Національного антикорупційного бюро України.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначається, що виправлену декларацію Дубневича за 2016 рік і декларації Різаненка за 2015 і 2016 роки закликали перевірити правоохоронці та громадські активісти.

"Відомості, зазначені у зверненні про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, були підтверджені стосовно декларації за 2016 рік, поданої Богданом Дубневичем", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК додали, що  відповідний ,обґрунтований висновок щодо правопорушення, пов’язаного з корупцією, буде направлено до НАБУ (ст.  366-1 ККУ).

Також повідомляється, що інформація, викладена у зверненні щодо декларацій, поданих Різаненком, не була підтверджена в ході перевірки Національним агентством.

Нагадаємо:

  • У листопаді 2018 року суд наклав арешт на банківські рахунки ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Енергія-Новояворівськ", кінцевими бенефіціарами якого є брати-народні депутати Богдан та Ярослав Дубневичі.
  • Раніше ТЕЦ братів Дубневичів перейшли під тимчасове управління держави.
  • Як повідомлялося раніше, НАБУ затримало у Львові чотирьох посадових осіб ТОВ "Енергія-Новий Розділ", ТОВ "Енергія-Новояворівськ" та ТОВ "Енергія" за підозрою в заволодінні понад 300 млн куб м природного газу НАК "Нафтогаз України" на суму понад 1,4 млрд грн.
  • Кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є народні депутати від БПП брати Ярослав і Богдан Дубневичі.
  • Підприємства-власники Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ в 2013-2015 роках купували природний газ у НАК "Нафтогаз України" для виробництва теплової енергії населенню. Для такої категорії споживачів "Нафтогаз" продає газ дешевше, ніж для комерційних споживачів.
  • Однак підприємства купили понад 300 млн куб. м газу за пільговою ціною, не плануючи використовувати його для потреб населення, вважають слідчі.
  • НКРЕКП підтвердила, що "Енергія-Новоярівськ" використала не за призначенням 28,6 млн куб м природного газу в 2014 році і 47,3 млн куб м в - 2015 році. А "Енергія-Новий Розділ" - 52,3 млн куб м в 2014 році і 53,9 млн куб м у 2015 році.
  • Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого них і членів їх сімей нерухомого майна.
  • Зокрема, брати Дубневичи виявилися лідерами серед українських політиків за кількістю задекларованих готівкових коштів. Богдан Дубневич задекларував 11,5 млн дол., його дружина Тетяна має 137,1 мільйонів гривень.
  • Ярослав Дубневич зберігає готівкою 8 мільйонів 230 тисяч доларів США, 2 млн 780 тисяч євро та 5 мільйонів гривень готівкових коштів.
  • У жовтні Новояворівська ТЕЦ народних депутатів Дубневичів залишилась під арештом, накладеним у рамках кримінальної справи НАБУ про розкрадання понад 300 млн кубів газу НАК "Нафтогаз України" із завданням збитків на майже 1,4 млрд гривень.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: НАЗКНАБУдеклараціїБПП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
НАЗК
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Rexona, Dove
НАЗК вперше виключило компанію зі списку міжнародних спонсорів війни
У сім'ї начальника поліції київського Річпорту знайшли необгрунтовані 7 млн грн
Останні новини
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: