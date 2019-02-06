Після перевірки декларації за нардепа БПП візьметься НАБУ
Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларації народних депутатів від фракції "Блок Петра Порошенка" Павла Різаненка і Богдана Дубневича, висновки щодо останнього будуть направлені до Національного антикорупційного бюро України.
Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
Зазначається, що виправлену декларацію Дубневича за 2016 рік і декларації Різаненка за 2015 і 2016 роки закликали перевірити правоохоронці та громадські активісти.
"Відомості, зазначені у зверненні про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, були підтверджені стосовно декларації за 2016 рік, поданої Богданом Дубневичем", - йдеться у повідомленні.
У НАЗК додали, що відповідний ,обґрунтований висновок щодо правопорушення, пов’язаного з корупцією, буде направлено до НАБУ (ст. 366-1 ККУ).
Також повідомляється, що інформація, викладена у зверненні щодо декларацій, поданих Різаненком, не була підтверджена в ході перевірки Національним агентством.
Нагадаємо:
- У листопаді 2018 року суд наклав арешт на банківські рахунки ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Енергія-Новояворівськ", кінцевими бенефіціарами якого є брати-народні депутати Богдан та Ярослав Дубневичі.
- Раніше ТЕЦ братів Дубневичів перейшли під тимчасове управління держави.
- Як повідомлялося раніше, НАБУ затримало у Львові чотирьох посадових осіб ТОВ "Енергія-Новий Розділ", ТОВ "Енергія-Новояворівськ" та ТОВ "Енергія" за підозрою в заволодінні понад 300 млн куб м природного газу НАК "Нафтогаз України" на суму понад 1,4 млрд грн.
- Кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є народні депутати від БПП брати Ярослав і Богдан Дубневичі.
- Підприємства-власники Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ в 2013-2015 роках купували природний газ у НАК "Нафтогаз України" для виробництва теплової енергії населенню. Для такої категорії споживачів "Нафтогаз" продає газ дешевше, ніж для комерційних споживачів.
- Однак підприємства купили понад 300 млн куб. м газу за пільговою ціною, не плануючи використовувати його для потреб населення, вважають слідчі.
- НКРЕКП підтвердила, що "Енергія-Новоярівськ" використала не за призначенням 28,6 млн куб м природного газу в 2014 році і 47,3 млн куб м в - 2015 році. А "Енергія-Новий Розділ" - 52,3 млн куб м в 2014 році і 53,9 млн куб м у 2015 році.
- Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого них і членів їх сімей нерухомого майна.
- Зокрема, брати Дубневичи виявилися лідерами серед українських політиків за кількістю задекларованих готівкових коштів. Богдан Дубневич задекларував 11,5 млн дол., його дружина Тетяна має 137,1 мільйонів гривень.
- Ярослав Дубневич зберігає готівкою 8 мільйонів 230 тисяч доларів США, 2 млн 780 тисяч євро та 5 мільйонів гривень готівкових коштів.
- У жовтні Новояворівська ТЕЦ народних депутатів Дубневичів залишилась під арештом, накладеним у рамках кримінальної справи НАБУ про розкрадання понад 300 млн кубів газу НАК "Нафтогаз України" із завданням збитків на майже 1,4 млрд гривень.
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