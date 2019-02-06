У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки

Через ускладнення погодних умов синоптики оголосили у Києві І жовтий рівень небезпечності.

Про це 6 лютого повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"По Києву у найближчу годину з утриманням вранці 6 лютого складні відкладення паморозі та ожеледі (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Синоптики виділяють три рівні небезпеки: жовтий, помаранчевий та червоний.

Під час жовтого рівня небезпечності синоптики радять проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Також повідомляється, що такі погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

КМДА, щоб попередити травматизм та уникнути аварійних ситуацій рекомендує водіям і пішоходам дотримуватися низки порад.

Зокрема, водіям:

дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;

вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погоди не використовувати автотранспорт із літніми шинами.

Пішоходам: