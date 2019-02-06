Екс-регіонал збудує багатоповерхівку на парковці біля Палацу "Україна" - ЗМІ

ТОВ "Укржитлобуд" побудує готельно-офісний комплекс з об'єктами обслуговування та гостьовим паркінгом прямо на вході в метро на станції "Палац Україна".

Про це повідомляють "Наші гроші".

Зазначається, що компанія отримала містобудівні умови та обмеження для проектування багатофункціонального комплексу по вул. Велика Васильківська (колишня вул. Червоноармійська), 107-109 у Києві, які були затверджені Департаментом містобудування КМДА у червні 2018 року.

"Згідно з цим документом, нове будівництво планується на двох ділянках – 0,64 га та 0,21 га. Перша належить "Укржитлобуду" на праві приватної власності, а другу фірма орендує у міста. Відзначимо, що ці ділянки знаходяться прямо біля входу в метро на ст. "Палац Україна"", - йдеться у публікації.

За даними видання, цільове призначення цих ділянок, вказане у МУО, – для будівництва готельно-офісного комплексу з об’єктами обслуговування та гостьовим паркінгом.

Журналісти наголосили, що останнім часом у Києві зустрічалися випадки будівництва житла під виглядом готелю.

"Якщо говорити про ділянки "Укржитлобуду", то, відповідно до Генплану, – це територія громадських будівель та споруд, де будівництво житла заборонено", - сказано у публікації.

Повідомляється, що запланована висота будівлі – близько 100 метрів, хоча ділянка, на якій запланована висотка, входить до Центрального історичного ареалу Києва, де заборонено будівництво вище 27 метрів.

У виданні додали, що засновниками ТОВ "Укржитлобуд" з 2018 року є АТ "ЗНВКІФ "Генезис" (30%), АТ "ЗНВКІФ "Медісон" (30%) і ТОВ "КУА "Система Капітального Інвестування" (40%). Основним власником останнього є кіпрська компанія "Валдез Лімітед" (Valdeze Limited), засновником якої вказаний Ангелікі Пантсі.

Фонди "Генезис" та "Медісон" перебувають в управлінні ТОВ "КУА "Гарантія", єдиним власником якого з жовтня 2018 року є екс-нардеп від "Партії регіонів" Вадим Столар.

Також повідомляється, що директором ТОВ "Укржитлобуд" є колишній очільник Головного управління контролю за благоустроєм КМДА за часів мера Леоніда Черновецького є Роман Гладуняк.

Зазначається, що він є фігурантом кримінального провадження про незаконну добудову верхній поверхів (8 квартир) у 4-поверховій будівлі у Києві по вул. Паньківській, 25.

Повідомляється, що у 2010-2012 рр Вадим Столар був народним депутатом від "Партії регіонів". Після 2014 року його почали називати "сірим кардиналом" столиці.

У 2017 році журналісти "Схем" зафіксували спільний політ Столара із мером Києва Віталієм Кличком і нардепом від групи "Воля народу", забудовником Максимом Микитасем.