Саміт лідерів держав НАТО відбудеться в грудні в Лондоні
Саміт глав держав і урядів НАТО відбудеться в грудні 2019 року в Лондоні.
Про це пише Європейська правда із посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, розміщену в середу на сайті Альянсу.
"Я радий повідомити: союзники погодилися, що наступна зустріч глав держав і урядів НАТО відбудеться в Лондоні в грудні 2019 року", - заявив генсек Альянсу.
"Ми вдячні Сполученому Королівству за згоду провести цю зустріч у 70-річчя НАТО. У Лондоні була розміщена перша штаб-квартира НАТО. Сполучене Королівство було одним з дванадцяти засновників Альянсу і продовжує відігравати ключову роль у Альянсі, роблячи істотний внесок у нашу спільну безпеку", - додав він.
За словами Столтенберга, зустріч у Лондоні стане можливістю для глав держав та урядів країн Альянсу "вирішувати проблеми безпеки, з якими ми стикаємося зараз і в майбутньому, і забезпечити, щоб НАТО продовжувало адаптуватися заради безпеки майже мільярда свого населення".
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