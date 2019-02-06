Саміт лідерів держав НАТО відбудеться в грудні в Лондоні

Саміт глав держав і урядів НАТО відбудеться в грудні 2019 року в Лондоні.

Про це пише Європейська правда із посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, розміщену в середу на сайті Альянсу.

"Я радий повідомити: союзники погодилися, що наступна зустріч глав держав і урядів НАТО відбудеться в Лондоні в грудні 2019 року", - заявив генсек Альянсу.

"Ми вдячні Сполученому Королівству за згоду провести цю зустріч у 70-річчя НАТО. У Лондоні була розміщена перша штаб-квартира НАТО. Сполучене Королівство було одним з дванадцяти засновників Альянсу і продовжує відігравати ключову роль у Альянсі, роблячи істотний внесок у нашу спільну безпеку", - додав він.

За словами Столтенберга, зустріч у Лондоні стане можливістю для глав держав та урядів країн Альянсу "вирішувати проблеми безпеки, з якими ми стикаємося зараз і в майбутньому, і забезпечити, щоб НАТО продовжувало адаптуватися заради безпеки майже мільярда свого населення".