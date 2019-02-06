У Росії немає претензій до Януковича, але є "цікаве питання"
У Росії немає жодних претензій до екс-президента України Віктора Януковича, який вже майже 5 років переховується в РФ від українського правосуддя.
Про це речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков сказав у середу, повідомляє російський "Интерфакс".
"Ні. До нього немає ніяких претензій із боку російської держави", – заявив Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів.
На запитання про юридичні підстави тривалого перебування Януковича в Росії, тоді як громадяни України можуть перебувати на території РФ до 90 діб без оформлення необхідних дозволів, Пєсков відповів: "Я не думаю, що на нього це поширюється".
Щодо статусу, з яким Янукович перебуває на території Росії, Пєсков сказав: "Мені це потрібно уточнити, питання цікаве".
За словами прес-секретаря президента РФ, у Москві ставляться до Януковича "однозначно як до колишнього президента України".
У середу Янукович збирається провести прес-конференцію в Москві (о 13:00 за київським часом).
Нагадаємо:
- Віктор Янукович утік до Росії в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності у Києві.
- 22 лютого 2014 року Верховна Рада вирішила, що Янукович самоусунувся від виконання повноважень президента – і призначила виконувачем обов'язків президента Олександра Турчинова, а на позачергових виборах президентом обрали Петра Порошенка
- 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі у справі про державну зраду.
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