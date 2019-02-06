НАЗК почало реєструвати корупціонерів
Національне агентство з питань запобігання корупції запустило єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
Про це 6 лютого повідомляє прес-служба НАЗК.
Відзначається, що реєстр містить інформацію про осіб, яких притягнули до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.
Також у реєстрі є інформація про юридичних осіб, до яких застосовували заходи кримінально-правового характеру за корупційні правопорушення.
Повідомляється, що зареєстрований користувач може отримати довідку стосовно себе на основі персональних даних, вказаних у його кваліфікованому електронному підписі.
Реєстр безоплатний та доступний цілодобово.
У ньому також передбачена функція самостійного безоплатного отримання довідки юрособами - учасниками публічних закупівель.
Зокрема, стосовно фізичних осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного злочину в реєстру буде доступна така інформація:
- про прізвище, ім’я, по батькові;
- місце роботи, посада на час вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
- склад корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
- вид покарання (стягнення);
- спосіб вчинення дисциплінарного корупційного проступку;
- вид дисциплінарного стягнення;
Щодо юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру:
- найменування;
- юридична адреса, код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- склад корупційного правопорушення, у зв’язку з вчиненням якого застосовано заходи кримінально-правового характеру;
- вид застосованих заходів кримінально-правового характеру.