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НАЗК почало реєструвати корупціонерів

Середа, 6 лютого 2019, 12:08

Національне агентство з питань запобігання корупції запустило єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. 

Про це 6 лютого повідомляє прес-служба НАЗК.

Відзначається, що реєстр містить інформацію про осіб, яких притягнули до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

Також у реєстрі є інформація про юридичних осіб, до яких застосовували заходи кримінально-правового характеру за корупційні правопорушення.

Повідомляється, що зареєстрований користувач може отримати довідку стосовно себе на основі персональних даних, вказаних у його кваліфікованому електронному підписі.

 

Реєстр безоплатний та доступний цілодобово.

У ньому також передбачена функція самостійного безоплатного отримання довідки юрособами - учасниками публічних закупівель.

Зокрема, стосовно фізичних осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного злочину в реєстру буде доступна така інформація:

  • про прізвище, ім’я, по батькові;
  • місце роботи, посада на час вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
  • склад корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
  • вид покарання (стягнення);
  • спосіб вчинення дисциплінарного корупційного проступку;
  • вид дисциплінарного стягнення;

Щодо юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру:

  • найменування;
  • юридична адреса, код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
  • склад корупційного правопорушення, у зв’язку з вчиненням якого застосовано заходи кримінально-правового характеру;
  • вид застосованих заходів кримінально-правового характеру.

Українська правда

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Теми: корупціяНАЗК
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