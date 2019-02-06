Янукович прокоментував свої 13 років в'язниці
Президент-утікач Віктор Янукович вважає, що рішення Оболонського райсуду, який засудив його до 13 років тюрми, не має нічого спільного з законом.
Про це він сказав на своїй 6-й з часу втечі прес-конференції в Москві.
"Вирок не має нічого спільного з законом – суцільні порушення кримінально-процесуального кодексу, все побудоване на брехні і на ненависті", - сказав Янукович.
Він також розповів про якесь нібито опитування народу, який нібито теж не вірить в справедливість суду.
"Народ, коли проводили інтерактивне опитування, народ – в середньому близько 90% – сказав, що не вірить в цей суд, що це політичне замовлення. Ну, вирок був – всім зрозуміло – написаний під диктовку влади, і той тиск, який був на суд, він був безпрецедентним", - підсумував Янукович.
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Нагадаємо:
- 24 січня Оболонський райсуд Києва заочно визнав Віктора Януковича винним у державній зраді, а також злочинах проти миру і посібництві у веденні війни проти України – і присудив 13 років в’язниці.
- При цьому Януковича виправдали щодо статті 110 ККУ (порушення територіальної цілісності) у зв’язку з недоведеністю.
- Захист екс-президента заявив, що буде оскаржувати вирок.
- Основою звинувачень стало звернення Януковича до президента Росії Володимира Путіна з прохання ввести в Україну війська. Під час судового процесу адвокати стверджували, що до анексії Криму призвели дії не екс-президента, а майданівців та нової влади.
- Янукович також фігурує в інших кримінальних провадженнях, які наразі перебувають на стадії слідства. Це, зокрема, незаконне заволодіння державними резиденціями, злочини проти майданівців, численні економічні злочини та інше.
- Сам екс-президент з 2014 року переховується в Росії.