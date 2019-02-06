Янукович прокоментував свої 13 років в'язниці

Президент-утікач Віктор Янукович вважає, що рішення Оболонського райсуду, який засудив його до 13 років тюрми, не має нічого спільного з законом.

Про це він сказав на своїй 6-й з часу втечі прес-конференції в Москві.

"Вирок не має нічого спільного з законом – суцільні порушення кримінально-процесуального кодексу, все побудоване на брехні і на ненависті", - сказав Янукович.

Він також розповів про якесь нібито опитування народу, який нібито теж не вірить в справедливість суду.

"Народ, коли проводили інтерактивне опитування, народ – в середньому близько 90% – сказав, що не вірить в цей суд, що це політичне замовлення. Ну, вирок був – всім зрозуміло – написаний під диктовку влади, і той тиск, який був на суд, він був безпрецедентним", - підсумував Янукович.

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