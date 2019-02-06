ОБСЄ включила росіян до списку спостерігачів на президентських виборах - ЗМІ

Всупереч умовам викладеним у запрошенні української стороною Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ ОБСЄ) запропонувало включити двох громадян РФ до складу Місії зі спостереження за виборами президента України.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на поінформоване джерело в дипломатичних колах.

"Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ включило до списку довгострокових спостерігачів Місії зі спостереження за виборами двох громадян РФ, незважаючи на те, що МЗС України повідомляв у запрошенні щодо участі в спостереженні, що не прийматиме заявки про реєстрацію спостерігачів від країни-агресора та окупанта", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, ніде в зобов’язаннях ОБСЄ не зазначено, що для участі у місії БДІПЛ зі спостереження за виборами мають бути обов’язково запрошені представники від усіх держав-учасниць Організації.

"У параграфі 8 Копенгагенського документу ОБСЄ передбачено, що запрошення спостерігачів від країн-учасниць Організації відбувається в тій мірі, в якій це допускається законодавством. Оскільки законодавством України Росія визнана як держава-агресор та окупант, то цілком логічною та правовою є позиція України щодо відмови у реєстрації громадян РФ спостерігачами на виборах в Україні", - пояснило джерело видання.

Повідомляється, що наразі до складу довгострокових спостерігачів БДІПЛ ОБСЄ запропоновано понад 80 осіб. Безпосередньо для спостереження в день виборів в Україну також прибуде ще близько 750 короткострокових спостерігачів.

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