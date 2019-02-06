Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЄ включила росіян до списку спостерігачів на президентських виборах - ЗМІ

Середа, 6 лютого 2019, 12:59

Всупереч умовам викладеним у запрошенні української стороною Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ ОБСЄ) запропонувало включити двох громадян РФ до складу Місії зі спостереження за виборами президента України.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на поінформоване джерело в дипломатичних колах.

"Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ включило до списку довгострокових спостерігачів Місії зі спостереження за виборами двох громадян РФ, незважаючи на те, що МЗС України повідомляв у запрошенні щодо участі в спостереженні, що не прийматиме заявки про реєстрацію спостерігачів від країни-агресора та окупанта", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, ніде в зобов’язаннях ОБСЄ не зазначено, що для участі у місії БДІПЛ зі спостереження за виборами мають бути обов’язково запрошені представники від усіх держав-учасниць Організації.

"У параграфі 8 Копенгагенського документу ОБСЄ передбачено, що запрошення спостерігачів від країн-учасниць Організації відбувається в тій мірі, в якій це допускається законодавством. Оскільки законодавством України Росія визнана як держава-агресор та окупант, то цілком логічною та правовою є позиція України щодо відмови у реєстрації громадян РФ спостерігачами на виборах в Україні", - пояснило джерело видання.

Повідомляється, що наразі до складу довгострокових спостерігачів БДІПЛ ОБСЄ запропоновано понад 80 осіб. Безпосередньо для спостереження в день виборів в Україну також прибуде ще близько 750 короткострокових спостерігачів.

Нагадаємо:

"Українська правда" у Threads

Теми: ОБСЄМЗСвибори президента 2019Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
Усі новини...
Реклама: