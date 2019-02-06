Янукович: Порошенко – брехун, брудних методів на виборах не уникнути

Екс-президент України Віктор Янукович вважає чинного президента Петра Порошенка "професійним брехуном" і очікує від нього фальсифікації виборів.

Про це Янукович, який утік від правосуддя до Росії, заявив на прес-конференції в Москві.

Журналістка зазначила, що Петро Порошенко був одним із творців "Партії регіонів" і міністром в уряді Януковича, і запитала: "Які його справжні політичні цілі і переконання і чи є у нього шанси знову очолити Україну?".

"Я Петра Порошенка знаю дуже давно чи добре... Біда у тім, що він не державник, він бізнесмен. У нього на першому місці особиста вигода і гроші – і він усе готовий на це проміняти. Тому методи, якими він користується, дуже винахідливі", – сказав екс-президент.

"Особлива риса – брехня. Скільки я його знаю, скільки я мав із ним справу – він не тільки мені брехав, він постійно брехав усім. Це його професійна звичка, я б сказав, і характерна риса", – сказав Янукович.

"Особисте збагачення будь-якою ціною – ось це його мета. І для цього він використовує владу, задіює всі можливості, які у нього є", – додав він.

Янукович упевнений, що чесним шляхом Порошенко на виборах президента не переможе.

"Я не вірю в те, що у нього якісь шанси будуть на виборах. Хоча він дуже і дуже винахідливий", – сказав Янукович і додав, що є багато прислів'їв на цю тему, але він не може їх озвучить в цій аудиторії.

"У президента Порошенка жодних шансів немає чесно перемогти на виборах. Які будуть задіяні схеми, як це буде працювати – ми зараз не знаємо", - сказав 4-й президент України.

"Не уникнути брудних методів! Але сфальсифікувати вибори в Україні в таких умовах, в яких зараз перебуває країна, – досить складно. Такої тотальної недовіри до влади ніколи не було", – додав він.

Янукович погодився з іншим журналістом, що справа про держзраду проти кума президента Росії Віктора Медведчука – це "зачистка" неугодних:

"Всі, хто виступає проти цієї влади з критикою, – влада шукає інструменти, як на них вплинути. В тому числі, і до Медведчука, і до інших політиків".

"Такий шлях, який обрала сьогодні українська влада, – він погано скінчиться. Все-таки люди в погонах, люди, які працюють в органах прокуратури, слідчі – це люди державні. І вони це дуже добре розуміють. І я впевнений, що все це фіксується . Кожен повинен знати, що за все доведеться відповідати", – сказав Янукович.

Він також заявив: "Я хотів би звернутися і до працівників спецслужб, правоохоронних органів, військових (України з закликом): не виконувати злочинні закони (накази – ред.) – влада зміниться, обов'язково настане час відповідати за ці злочини перед законом".

Янукович також сказав, що виборцям у жодному разі не можна голосувати за цю владу, яка, за його твердженням, призвела до розколу України і війни.

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