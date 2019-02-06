Янукович не знає: зрадили його чи "кинули як лоха"

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Середа, 6 лютого 2019, 14:32

Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що підписанти угоди 2014 року про врегулювання кризи в Україні не відповідають на його листи і досі несуть відповідальність за її невиконання.

Про це колишній президент заявив під час прес-конференції в Росії.  

Відповідаючи на питання українського журналіста, Янукович сказав, що звик до будь-яких питань.

"Ми з вами давно одне одного знаємо, знайомі. Мені теж приємно вас бачити. Ви знаєте приказку, як прокурор говорив: радий вас бачити без зашморгу на шиї", - сказав Янукович журналісту.

Він додав, що за нинішньої влади в Україні це може торкнутися будь-кого.    

За його словами, у 2014 році він вірив, що угода буде виконана.

"Я не вірив, що країни підписанти себе дискредитують. (Я думав – ред.) все що ми підпишемо буде виконуватися з обох сторін і в тому числі за це будуть нести відповідальність країни-підписанти. Але я помилився", - сказав він.

"Як це можна назвати? Мене обманули? Зрадили? Чи як кажуть просунуті українські політики, які сьогодні такими себе вважають: "мене кинули як лоха"? Як?", - риторично запитав Янукович.

За словами екс-президента, відповідальність досі лежить на підписантах.

"Я хотів би щоб мені публічно відповіли. Чому я вже багато разів, багато років до них звертаюся і з прес-конференції і пишу їм листи, я досі не отримав відповідь від цих країн", - сказав Янукович.   

Він також розповів, що вільно пересувається по території Росії.

"Я можу виїжджати в будь-яку країну світу. Ніяких проблем у мене нема", - сказав він.

Нагадаємо:

  • В лютому 2014 року угоду про врегулювання кризи в Україні підписали Віктор Янукович від влади, Віталій Кличко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок - від опозиції. Її засвідчили також глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр, керівник Департаменту континентальної Європи МЗС Франції Ерік Фурньє, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Українська правда

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Теми: Янукович Росія Україна


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