Литва безоплатно надасть Україні боєприпаси на 255 тисяч євро
Середа, 6 лютого 2019, 16:21
Литовський уряд затвердив безоплатну передачу Україні боєприпасів на суму 255 тисяч євро.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Міноборони Литви.
Як зазначається, йдеться про боєприпаси для стрілецької зброї радянського виробництва, яку армія Литви більше не використовує.
"Передача боєприпасів є частиною послідовної і всеосяжної підтримки Литви Україні в зміцненні її оборонних можливостей і забезпечення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності ", - сказав міністр національної оборони Литви Раймундас Каробліс.
Литва вже надавала українській армії матеріальну підтримку та елементи зброї.
У грудні минулого року президент Литви Даля Грибаускайте заявила, що її країна збільшить військову і гуманітарну підтримку Україні.