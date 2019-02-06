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Литва безоплатно надасть Україні боєприпаси на 255 тисяч євро

Середа, 6 лютого 2019, 16:21

Литовський уряд затвердив безоплатну передачу Україні боєприпасів на суму 255 тисяч євро.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міноборони Литви.

Як зазначається, йдеться про боєприпаси для стрілецької зброї радянського виробництва, яку армія Литви більше не використовує.

"Передача боєприпасів є частиною послідовної і всеосяжної підтримки Литви Україні в зміцненні її оборонних можливостей і забезпечення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності ", - сказав міністр національної оборони Литви Раймундас Каробліс.

Литва вже надавала українській армії матеріальну підтримку та елементи зброї.

У грудні минулого року президент Литви Даля Грибаускайте заявила, що її країна збільшить військову і гуманітарну підтримку Україні.

Європейска правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Литвазброя
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