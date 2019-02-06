Окупанти скидають токсичні відходи в Чорне море – поліція почала розслідування

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Середа, 6 лютого 2019, 17:52

Прокуратура Криму спільно з поліцією почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного забруднення Чорного моря.

Про це 6 лютого повідомляє прес-служба АР Крим.

У відомстві встановили, що після окупації Російською Федерацією півострова Крим, дамбу Нижньо-Чурбашського водосховища у Керчі, почали використовувати для незаконного видобутку піску.

"Обсяг видобутого піску збільшується з кожним днем, в наслідок чого, бруд від його промивання та видобування потрапляє на міський пляж, оскільки злив відбувається прямо в канал", - відзначили у прокуратурі.

Правоохоронці стверджують, що токсичні речовини потрапляють до Чорного моря та створюють загрозу для здоров’я населення та природного середовища.

 

За вказаним фактом 4 лютого 2019  року поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості та відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 240 КК України (порушення правил охорони або використання надр).

Українська правда

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Теми: Крим Чорне море прокуратура екологія поліція


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