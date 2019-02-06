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У військових з Львівщини вкрали американські приціли і "нічне бачення" – ДБР   

Середа, 6 лютого 2019, 17:17

Зі складу військової частини на Львівщині вкрали 7 тепловізійних прицілів марки ARCHER та 8 приладів нічного бачення, які були надані Україні урядом США.

Про це йдеться у повідомленні ДБР у середу.

"У листопаді 2018 року з однієї з військових частин на Львівщині невідомі особи викрали 7 тепловізійних прицілів марки ARCHER та 8 приладів нічного бачення. Оптичні прилади були виділені Україні урядом США в рамках програми міжнародної технічної допомоги", - сказано у повідомленні.

Розкрадання оцінюють у 4 529 933 гривень.

За версією слідства, викрадення військового майна відбулося через недбале ставлення начальника складу ракетно-артилерійського озброєння до обліку та збереження ввіреного майна.

Військовослужбовцю повідомили про підозру і обрали запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб.

Наразі слідчі шукають викрадене військове майно.

Українська правда

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Теми: арміяДБРСША
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