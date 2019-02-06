Чотири країни приєднались до рішення ЄС про продовження санкцій проти РФ

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Середа, 6 лютого 2019, 21:47

Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна приєдналися до грудневого рішення Ради ЄС про продовження економічних санкцій проти Росії.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні.

"Рішення Ради ЄС продовжує обмежувальні заходи на шість місяців, до 31 липня 2019 року. Країни-кандидати на вступ до ЄС Чорногорія і Албанія, член європейської економічної зони Норвегія, а також Україна приєдналися до цього рішення" - йдеться у заяві.

Як зазначається, ці країни беруть на себе зобов’язання забезпечити свою внутрішню політику з відповідним рішенням Ради ЄС.

"Європейський союз бере до уваги це зобов’язання і вітає його" - йдеться у заяві Могеріні.

Нагадаємо:

  • Рада ЄС 21 грудня продовжила економічні санкції проти Росії до 31 липня 2019 року. Рішення продовжує обмеження ЄС на ведення бізнесу з російськими банківським, фінансовим та енергетичним секторами.

Європейська правда

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Теми: ЄС Росія санкції


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