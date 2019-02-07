Трамп висунув на посаду голови Світового банку Девіда Мелпаса

Президент США Дональд Трамп висунув на посаду голови Світового банку кандидатуру заступника міністра фінансів США Девіда Мелпаса.

Про це повідомляє CNN.

Тепер кандидатура Мелпаса має бути затверджена на засіданні Ради керівників Світового банку.

"Моя адміністрація зробила своїм першочерговим завданням забезпечення того, щоб долари платників податків США витрачалися ефективно і розумно, слугували американським інтересам і захищали американські цінності", - заявив Трамп, висуваючи кандидатуру Мелпаса.

Виступаючи після Трампа, Mелпас назвав Світовий банк "провідною світовою інституцією розвитку".

За його словами, зараз "є велика можливість провести конструктивні реформи, які призведуть до більш швидкого зростання і процвітання".

"Мелпас критикував Світовий банк за гроші, які він надавав Китаю. Він вважав, що у КНР достатньо ресурсів і без міжнародної підтримки", - пише CNN.

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