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Трамп висунув на посаду голови Світового банку Девіда Мелпаса

Четвер, 7 лютого 2019, 00:14

Президент США Дональд Трамп висунув на посаду голови Світового банку кандидатуру заступника міністра фінансів США Девіда Мелпаса.

Про це повідомляє CNN.

Тепер кандидатура Мелпаса має бути затверджена на засіданні Ради керівників Світового банку.

"Моя адміністрація зробила своїм першочерговим завданням забезпечення того, щоб долари платників податків США витрачалися ефективно і розумно, слугували американським інтересам і захищали американські цінності", - заявив Трамп, висуваючи кандидатуру Мелпаса.

Виступаючи після Трампа, Mелпас назвав Світовий банк "провідною світовою інституцією розвитку".

За його словами, зараз "є велика можливість провести конструктивні реформи, які призведуть до більш швидкого зростання і  процвітання".

"Мелпас критикував Світовий банк за гроші, які він надавав Китаю. Він вважав, що у КНР достатньо ресурсів і без міжнародної підтримки", - пише CNN.

Нагадаємо: 

  • 7 січня голова Світового банку Джим Ен Кім заявив, що піде у відставку з 1 лютого, незважаючи на те, що термін його повноважень закінчується тільки у 2022 році. За словами самого банкіра, він хотів би повернутися до роботи у приватному секторі економіки.
  • ЗМІ повідомляли, що донька американського президента Дональда Трампа Іванка Трамп, а також колишній постпред США при ООН Ніккі Гейлі є кандидатами на посаду президента Світового банку.
  • Президентом Світового банку обирається громадянин США, оскільки Штати є найбільшим акціонером банку.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампбанкиСША
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