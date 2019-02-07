Екс-президенту Бразилії додали майже 13 років до тюремного ув'язнення

Окружний суд міста Курітіба визнав винним у корупції екс-президента Бразилії Лулу да Сілву та засудив його до 12 років і 11 місяців в'язниці.

Про це повідомляє AFP.

За даними слідства, да Сілва "дозволив" двом будівельним компаніям виграти контракти з державною нафтовою компанією Petrobas в обмін на проведення ремонтних робіт у його заміському будинку.

Сам Лула да Сілва відкидав звинувачення. За його словами, кримінальне переслідування політично вмотивоване і було розпочате з метою не допустити його до участі у виборах 2018 року.

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