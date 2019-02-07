Екс-президенту Бразилії додали майже 13 років до тюремного ув'язнення

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Четвер, 7 лютого 2019, 02:34

Окружний суд міста Курітіба визнав винним у корупції екс-президента Бразилії Лулу да Сілву та засудив його до 12 років і 11 місяців в'язниці.

Про це повідомляє AFP.

За даними слідства, да Сілва "дозволив" двом будівельним компаніям виграти контракти з державною нафтовою компанією Petrobas в обмін на проведення ремонтних робіт у його заміському будинку.

Сам Лула да Сілва відкидав звинувачення. За його словами, кримінальне переслідування політично вмотивоване і було розпочате з метою не допустити його до участі у виборах 2018 року. 

Нагадаємо:

  • Це вже другий вирок Лулі да Сілві, який був президентом Бразилії у 2003-2011 роках.
  • У 2016 році його засудили до 9,5 років ув'язнення у іншій справі про корупцію і відмивання грошей. У січні 2018 року Верховний суд збільшив термін ув'язнення до 12 років і одного місяця. У квітні 2018 року він почав відбувати покарання у в'язниці Курітіби.
  • Відповідно до бразильского законодавства, тюремні вироки можуть сумуватися, якщо термін ув'язнення не перевищує 30 років.

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Теми: Бразилія корупція


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