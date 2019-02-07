Прокуратура АРК відкрила провадження через забруднення Чорного моря

У прокуратурі АР Крим заявили про досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного забруднення Чорного моря.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

"Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України (порушення правил охорони або використання надр)", - заявили у відомстві.

Прокуратура встановила, що після окупації РФ півострова Крим, дамбу Нижньо-Чурбашського водосховища у м. Керч почали використовувати для незаконного видобутку піску.

Обсяг видобутого піску збільшується з кожним днем, унаслідок чого бруд від його промивання та видобування потрапляє на міський пляж, оскільки злив відбувається прямо в канал.



"У той же час, токсичні речовини потрапляють до Чорного моря та створюють загрозу для здоров’я населення та природного середовища", - підкреслює прокуратура АРК.

У відомстві додали, що здійснюють постійний моніторинг ЗМІ щодо порушень прав людини на тимчасово окупованій території півострова.