Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура АРК відкрила провадження через забруднення Чорного моря

Четвер, 7 лютого 2019, 03:34

У прокуратурі АР Крим заявили про досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного забруднення Чорного моря.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

"Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України (порушення правил охорони або використання надр)", - заявили у відомстві.

Прокуратура встановила, що після окупації РФ півострова Крим, дамбу Нижньо-Чурбашського водосховища у м. Керч почали використовувати для незаконного видобутку піску.

Обсяг видобутого піску збільшується з кожним днем, унаслідок чого бруд від його промивання та видобування потрапляє на міський пляж, оскільки злив відбувається прямо в канал.

"У той же час, токсичні речовини потрапляють до Чорного моря та створюють загрозу для здоров’я населення та природного середовища", - підкреслює прокуратура АРК.

У відомстві додали, що здійснюють постійний моніторинг ЗМІ щодо порушень прав людини на тимчасово окупованій території півострова.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КримЧорне морепрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Крим
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Останні новини
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
Усі новини...
Реклама: